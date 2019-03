"" 13:44 / 26.03.2019 : sport.plovdiv24.bg © ΠK oĸoo Πo 1926 A o, e a poeĸa oooc a pecooo cappaea ĸoeca peĸocpyĸ oepa a Cope ĸoeĸc "oĸoo, ĸaĸo a 47-eĸapoepe p "Tpaĸ, pee a ce pepe pepoa ecĸo-oecĸa aa a ĸya. Oa Πo ee cacyaĸoecoe aa c Mcepcĸ ce, AHC 4 pecop cepca, a pe ap ce oaĸa peeeo a Ocĸ ce a oae a ĸoĸypcaa poeypa. Cpoĸ a ĸoeca a caoa eaa pepoa aa epoo e e 30 o.



paae a pepoa aa a



K aco oe ĸyaa ecĸo-oecĸa ĸoa pepa oĸoo 300 ea o o aop 2000 o aop 2012. a x ce p eĸ o 25 ceac, ĸa peop, acpaop, eao, oĸop cĸay.Ocoe poe pe pĸoocoo e ocypaeo a eoxoaa pacpyĸypa a pepo poec, ĸao ĸ aco oe pepa a e aĸ e o epe c ĸycea pea. Eceaa ooc a pepoĸ a ecececea pea e a pepo epe "Koapaa, a ĸoo oae pepa pecae oop.



Πpeoe o Oa Πo o c o oĸoo47 eĸapa ce apa p "Tpaĸ, ey y."Ceee" y. "C.K opc -Πoĸpce", e c opeaea opaoae, cop, eea oeceo ocyae, "". K oea epee eacpoe a paea a execĸa pacpyĸypa.



Πpoeĸ, oe o apxeĸypo cyo "4 ΠC APXTEKTȓ, ĸaep pa c pea acĸa, opepa ocoĸa ceep/, ep oep ceĸa ec ep, oee copa aa c pa c ĸycea acĸa, oc oe poeĸaapx. Xpco Πeeĸo.B ĸoeĸca ca apa oĸp apĸ a aoo aoyc, oeeaa eoxoe eca a apĸpae.



pe 1 e a-oo, c paep 68/105 c ocype o e paooeo epaaa ac a oa. a eo e peeo oceee pya a 400 pe. pa 2 3 ca paooe ceepaa ac a oa ca c paep 61/100 c ocype o. pe 4 e a-aĸo, c paep 45/85 c ocype o ca c p ĸopopa a poeae a eĸoaeecĸ pepoĸ.



Mey pa 1, 2 3 e cypaa ocyaa cpaa a e ea, ĸoo ca paooe ep ceĸa, ec aa, ca a peop, c eea, aa a pecĸoepe cĸao oee.



Copaa aa cc Π 3000 ĸ. e poeĸpaa aa ac a oa,cp pa c paep 20/40 , oee o aa c cpaa, opaya aeo pe c paep 40/60 .



Cpaaa a oeeo e epeaa, c PΠ oĸoo 3200 ĸ. . Ha p ea ca paooe ĸyx paeap, ĸaee ecĸ ep. Ha ocaae p eaa ca pee ca a acaae.



Πpoeĸ e e peapa a ea, ĸao aepeeo a pĸoocoo e a aoe c paaeo a pa 2 3, ĸao aaeo peopeo ce pa opeeeo pee o oaa, a ca poec e oee oca pee.



MOEPHATA HA CTAOH "OKOMOTB"



o peape ce e cpya 14,6 . . Πpoeĸ, oe o apxeĸypo cyo "4 ΠC APXTEKTȓ,pea paae a yooo copee coece c cĸaa a 4-a ĸaeop a UF, c ĸaae 11 500 ce eca.



Cao "oĸoo aea epaaa ac o eoe cope ĸoeĸc ocĸ apĸ "aya. Πp ocpoaeo c pe 1981 ., cope ecae oaa opa, ĸaae y e pee a opa 24 000 y. Πopa eĸaeceoo cpoeco eceo a oee ee ac o ac o ceepaa pya ce ĸopoepa caa peocaĸa a cpyae a copeeo. acĸ e aope a pe ĸao oace pe 2004 . ce cpya. Πpe 2010 . e ooea oaa pya "Copĸy, ĸao e ĸoppa poa a peoee, pae ca a o xoa ca ocae acaco ceaĸ a pee. Peo pepa epaaa pya, ĸao e yee ĸaaea . Peopa ca acpaaa ac, ceĸae, oeea a peop c caape .



Πpe a 2013 . ceepaa pya a caoa e copea a a aoe cpoecoo a oa. B aco oe ccoeo a aa pya e oo. eoacaa ocoa e ĸopoepaa coaoeoe eee ca poaa paece ĸoeo e peocaĸa a e. Πo a pa oa ac e aopea a pe, c ĸee a ceĸopa a oc, ĸoo e pep yĸpeae, ĸoepa apx. Xpco Πeeĸo.



Πpe 2013 . a cao "oĸoo e paea oa oceea ccea, ĸoo ocypa oceeoc o 1900 yĸca a copaa oa, ĸoo ooap a aĸcae cĸa a UF a poeae a cpe o epoecĸe ĸy ypp a Epoa aocĸa a.K aco oe coceĸ a ΠK oĸoo Πo 1926 A Xpco Kpyapcĸ e oca peĸocpyĸ a oco epe, pae ca cpee oa peaa cce. Ooe ca cecyae pepo pa oaa ac a oa.



Papaoe ee poeĸ peaa paaeo a e o py a pe a (pya cc ceĸop a ocya ppe) Ceepa (pya "ecĸa), ĸaĸo peĸocpypaeo a pye e - oa (pya "Copĸy) aaa (epaa pya). Ceepaa, oaa aa pya ca paee a oo oce ceĸopa, ĸao oocoaeo e poĸyao o ĸocpyĸ yĸoa p, ĸaĸo a ocypae a eaoc cpoecoo. Πpeea e ĸopĸa, oĸpaa oea ce e pe pe ĸoeo e 75% o ĸaaea a caoa.



Ceĸope a pye ca paee a oĸoe cc ce eca, ĸoo ce ocya o oo 16 xoa a pe. Πpee ca ec xoa a a epaocoo ooee, aeo cc cpae c x oc appy. Tp xoa a oaa pya ca pee a pecae a ee. oc a oae a, yoce a aa oopa, ĸaĸo BΠ aa e pe a xo a epaaa pya.C e ocypae a oc a ceapa aoo o epea a caoa e pee oxo xo Ceĸop 1.



Πpocpacaa o pye ca pee ĸao oĸpa aep a cooo ee o aa cpaa, caap pocĸ oeĸ o peaa. Πo ceepoaaaa ac a pya "ecĸa ca pee ĸye ye eo.B aa pya e e paea aa a oĸc.



paoo oe e poeĸpao c paep 105/68 , ĸao e peea ocypea a o 5 oĸoo eo. Texecĸaa oa o cĸa e c paep 85/125 ĸa o a peepe cceae, peopcĸ aoe, c oopa.Pacoeo o epea o ceepaa aa py e 10 e ao papeeoo a cao, ooap a epa ĸaeop a UF.



Kocpyĸaa oe py ceĸop e e ooa coaoeoa c e yae, pxy ĸoo e a pae coaoeo paĸ o ĸoo pe, oce coaoeoa epyĸa c eea 20 c, ceaa poa a coeaa pya.Kopĸe ca pee c eaa ĸocpyĸ, oĸpa c popaa aapa c V oĸpe. Kopĸe a xooee e a e co c eaa ĸocpyĸ popaa aapa, o e a ooa ooy o opoee c acaa ccea LND. Mey coaoeoe ĸoo o acae ce pea opaeo a epoae epe .



Πpoeĸ peaa paaeo a oĸp apĸ cĸ coo o epepa a caoa , ĸoo a ocya ocaae cpa cope oa. Πapĸe ca pee a 770 aooa, ĸao e a pypa cope peaaeeo c - a pe, a e, BΠ apĸoeca, apĸoeca a oope a cye a.



Πpoeĸ e e peapa a ep eaa.Πp ea ĸa cpoeco a aa pya - pyaa cc ceĸop a ocya ppe (ceĸop 6, 7 8) c o ĸaae 3222 pe. B o ea ce pea apae a oeeo ceepooaa ac a oa, ĸoeo e ocaeo a py cpoe.Bop ea oxaa paae a ceepaa pya "ecĸa" (ceĸop 1 2), peea a eoee a ĸya, c o ĸaae 2870 pe.Ha pe ea e ce peĸocpypa oaa pya (pya "Copĸy - ceĸop 4) c paae a a o o ceĸop (ceĸop 3, 5) c o ĸaae 4222 pe.Ha ep ea ce apa peĸocpypae a aaaa pya (epaa pya), ĸaĸo paae a aa pacpyĸypa ĸoeĸca. : : 21 01.03.2019 25.02.2019 "" 14.02.2019 , "" 12.11.2018 ! 09.11.2018 ! 01.10.2018 20 000 , 11.01.2018 : .- 20.11.2017 : "" 10.11.2017 06.11.2017 : "", 01.11.2017 : "" 07.09.2017 , 24.08.2017 Plovdiv24.bg 23.08.2017 : , 03.04.2017 "" 31.03.2017 : 31.03.2017 "" () 30.03.2017 : 30- 29.03.2017 29.03.2017 : ! , 22.12.2016 : [ 1 /4 ] ! .

: Android iOS!