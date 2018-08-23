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Интересен ход! Пак пловдивчанинът Кабаков свири на Локо
15:47 / 13.03.2019 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 26-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Витоша и Локомотив (Пд) бе поверен на Георги Кабаков. Пловдивският арбитър за втори път този сезон ще ръководи мач на черно-белите извън Лаута. "Дебютът" му бе в мача Верея - Локо (2:2).

В същото време наряд за срещата в Коматево между Ботев (Пд) и Ботев (Вр) получи Драгомир Драганов.

15 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

16 Мар 2019 г. Събота 13:00 ч.

ФК Верея - ПФК Левски

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Андрей Венков Николов

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    

СН:    Ичко Лозев Лозев     

16 Мар 2019 г. Събота 15:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров    

СН:    Георги Генов Нарлев     

16 Мар 2019 г. Събота 17:45 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Стефан Апостолов Апостолов    

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

17 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.

ФК Витоша - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Никола Антонов Попов    

СН:    Евгени Тодоров Геров     

17 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК Черно море

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков    

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

17 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Етър

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    

СН:    Кирил Манолов Лозанов
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