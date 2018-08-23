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|Интересен ход! Пак пловдивчанинът Кабаков свири на Локо
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 26-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Витоша и Локомотив (Пд) бе поверен на Георги Кабаков. Пловдивският арбитър за втори път този сезон ще ръководи мач на черно-белите извън Лаута. "Дебютът" му бе в мача Верея - Локо (2:2).
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В същото време наряд за срещата в Коматево между Ботев (Пд) и Ботев (Вр) получи Драгомир Драганов.
15 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Йордан Костадинов Иванов
16 Мар 2019 г. Събота 13:00 ч.
ФК Верея - ПФК Левски
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Ичко Лозев Лозев
16 Мар 2019 г. Събота 15:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
16 Мар 2019 г. Събота 17:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
17 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Евгени Тодоров Геров
17 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Черно море
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
17 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Етър
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
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