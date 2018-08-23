Интересен ход! Пак пловдивчанинът Кабаков свири на Локо

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 26-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Витоша и Локомотив (Пд) бе поверен на Георги Кабаков. Пловдивският арбитър за втори път този сезон ще ръководи мач на черно-белите извън Лаута. "Дебютът" му бе в мача Верея - Локо (2:2).



В същото време наряд за срещата в Коматево между Ботев (Пд) и Ботев (Вр) получи Драгомир Драганов.



15 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Йордан Костадинов Иванов



16 Мар 2019 г. Събота 13:00 ч.



ФК Верея - ПФК Левски



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Андрей Венков Николов



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Ичко Лозев Лозев



16 Мар 2019 г. Събота 15:15 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Георги Генов Нарлев



16 Мар 2019 г. Събота 17:45 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов



СН: Костадин Ангелов Гергинов



17 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.



ФК Витоша - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Никола Антонов Попов



СН: Евгени Тодоров Геров



17 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.



ОФК Дунав 2010 - ПФК Черно море



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Димитър Иванов Желязков



СН: Ахмед Яшар Ахмед



17 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ФК Етър



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Кирил Манолов Лозанов