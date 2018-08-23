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|БФС обяви кои съдии ще свирят на Локо и Ботев
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията на арбитрите за всички мачове от 25-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Локо (Пд) и Дунав на Лаута бе поверен на Волен Чинков. Мача между Черно море и Ботев (Пд) пък ще свири Валентин Железов.
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|Волен Чинков ще ръководи мача на Лаута между Локо и Дунав
8 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Верея
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
9 Мар 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Йордан Костадинов Иванов
9 Мар 2019 г. Събота 17:30 ч.
ФК Етър - ПФК ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Радан Василев Мирянов
10 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Септември - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Евгени Тодоров Геров
10 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Димитър Панайотов Костов
10 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
11 Мар 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Берое - ФК Витоша
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Кольо Димитров Данев
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