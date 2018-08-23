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БФС обяви кои съдии ще свирят на Локо и Ботев
13:18 / 06.03.2019 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Волен Чинков ще ръководи мача на Лаута между Локо и Дунав
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията на арбитрите за всички мачове от 25-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Локо (Пд) и Дунав на Лаута бе поверен на Волен Чинков. Мача между Черно море и Ботев (Пд) пък ще свири Валентин Железов. 

8 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Верея

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Велислав Христов Миленков    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    

СН:    Евгени Георгиев Георгиев     

9 Мар 2019 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов        

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

9 Мар 2019 г. Събота 17:30 ч.

ФК Етър - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ:    Станислав Тошев Ставров    

СН:    Радан Василев Мирянов     

10 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.

ПФК Септември - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов

СН:    Евгени Тодоров Геров     

10 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов    

СН:    Димитър Панайотов Костов     

10 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов     

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

11 Мар 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Берое - ФК Витоша

ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Тони Бонев Пандарски

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов        

СН:    Кольо Димитров Данев
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Този Чинков реже Локомотив всеки път,време е ръководството да пусне Декларация!
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