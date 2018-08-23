БФС обяви кои съдии ще свирят на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Волен Чинков ще ръководи мача на Лаута между Локо и Дунав Съдийската комисия към БФС обяви назначенията на арбитрите за всички мачове от 25-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Локо (Пд) и Дунав на Лаута бе поверен на Волен Чинков. Мача между Черно море и Ботев (Пд) пък ще свири Валентин Железов.



8 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Верея



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Евгени Георгиев Георгиев



9 Мар 2019 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Йордан Костадинов Иванов



9 Мар 2019 г. Събота 17:30 ч.



ФК Етър - ПФК ЦСКА-София



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев



4-ТИ: Станислав Тошев Ставров



СН: Радан Василев Мирянов



10 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.



ПФК Септември - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Евгени Тодоров Геров



10 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК Ботев



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов



СН: Димитър Панайотов Костов



10 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Костадин Георгиев Стоичков



11 Мар 2019 г. Понеделник 17:30 ч.



ПФК Берое - ФК Витоша



ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Тони Бонев Пандарски



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Кольо Димитров Данев