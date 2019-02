Колоездачи от 4 държави идват в събота в "Колодрума"

© След множество оспорвани волейболни и баскетболни двубои от началото на 2019 година, зала "Колодрума" в Пловдив отново отваря врати за колоездене. На 2 март младежи от спортни клубове по колоездене от Германия, Франция, Румъния и България ще се включат в проекта “B.I.K.E. - Biking Innovation and Knowledge for Everyone", одобрен за финансиране по програма Erasum+.



Основната му цел е обмен на опит в областта на спортния мениджмънт с цел прилагане принципите на Европейския съюз за доброто управление в сектора на спорта и подпомагане на мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и състезатели от колоездачните спортни клубове в рамките на Европейския съюз.



Координатор и водещ партньор по проекта е Спортен клуб "Драг“, а партньори: Martigues Sport Cyclisme, MARTIGUES, Франция, SSV Gera 1990 e.V, Германия, Clubul Sportiv Intersport, Румъния и СУ "Летец Христо Топракчиев“, България, Божурище.



В рамките на проекта ще бъдат представени нови механизми, свързани с доброволческия труд. В този раздел активно участие с положителни похвати ще демонстрират представителите на френският партньор. Като доайен в областта на социалното приобщаване и интегриране на различни социални групи, техният принос в методите за привличане на доброволци ще даде насока на останалите партньори.



Колоездачните спортни организации ще разгледат нови иновативни подходи за треньори и мениджъри, за подобряване качеството в управлението на спортните си отбори, създавайки повече стимули за по-масово участие. Координаторът на проекта чрез ръководителя г-н Кузов, като член на техническата комисия (Equipment Commission) на Международния колоездачен съюз (UCI) ще представи някои основни дисциплинарни правила в областта на допинга, управляване класирането на състезания и системата за ранглисти по точки в различни велосипедни дисциплини, включително шосе, писта, планинско колоездене и BMX, както за мъже, така и за жени, любители и професионалисти.



Румънският партньор Clubul Sportiv Intersport ще представи разработената от единствената на европейско ниво Академия систематична програма обхващаща три олимпийски цикъла / за 12 годишен период/ , обучаваща професионалните спортисти, както и деца - за здравословен начин на живот, прилагайки иновативни тренировъчни сесии.



Педагогическият подход като средство за надграждане на знания в спорта колоездене, ще бъде представена от представителите на германският партньор. Ще бъде представена германската структура за надграждащи курсове за категории на треньорите, която практика би могла да се пренесе и в останалите европейски страни – участници в проекта. Представителите на СУ "Летец Христо Топракчиев“ ще осъществяват подкрепяща функция в педагогическите подходи.



Ще се проведат демонстрационни сесии за използване на специални приложения за провеждането на интерактивни дистанционни тренировки от целият свят с възможности за избор на трасе и степен на трудност.