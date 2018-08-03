Сватбата свири на Ботев, депутат - на Локо

© Plovdiv24.bg Ивайло Стоянов ще свири на мача Дунав - Ботев (Пд) БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 24-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Локо (Пд) и Берое бе поверено на депутата Стефан Апостолов. Наряд за мача Дунав - Ботев (Пд) пък получи Ивайло Стоянов - Сватбата.



1 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.



ФК Верея - ПФК Черно море



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Димитър Иванов Желязков



СН: Георги Генов Нарлев



2 Мар 2019 г. Събота 12:30 ч.



ОФК Дунав 2010 - ПФК Ботев



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



2 Мар 2019 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Стефан Демирев Павлов



СН: Петър Стоянов Петров



2 Мар 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Септември



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Андрей Венков Николов АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Константин Делов Писков



3 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.



ФК Витоша - ФК Етър



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Кирил Петков Йорданов



3 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПОФК Ботев Враца



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Илиян Петров Капарашев



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Георги Крумов Виделов



3 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Левски



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Иван Стефанов Иванов



СН: Иван Захариев Вълчев