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|Сватбата свири на Ботев, депутат - на Локо
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 24-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Локо (Пд) и Берое бе поверено на депутата Стефан Апостолов. Наряд за мача Дунав - Ботев (Пд) пък получи Ивайло Стоянов - Сватбата.
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|Ивайло Стоянов ще свири на мача Дунав - Ботев (Пд)
1 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев
2 Мар 2019 г. Събота 12:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Ботев
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
2 Мар 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Петър Стоянов Петров
2 Мар 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Септември
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Андрей Венков Николов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Константин Делов Писков
3 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.
ФК Витоша - ФК Етър
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Кирил Петков Йорданов
3 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Крумов Виделов
3 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Иван Захариев Вълчев
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