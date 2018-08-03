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Сватбата свири на Ботев, депутат - на Локо
14:29 / 27.02.2019 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Ивайло Стоянов ще свири на мача Дунав - Ботев (Пд)
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 24-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Локо (Пд) и Берое бе поверено на депутата Стефан Апостолов. Наряд за мача Дунав - Ботев (Пд) пък получи Ивайло Стоянов - Сватбата.

1 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.

ФК Верея - ПФК Черно море

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков        

СН:    Георги Генов Нарлев     

2 Мар 2019 г. Събота 12:30 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК Ботев

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов        

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

2 Мар 2019 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Стефан Демирев Павлов    

СН:    Петър Стоянов Петров     

2 Мар 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Септември

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Андрей Венков Николов    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    

СН:    Константин Делов Писков     

3 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.

ФК Витоша - ФК Етър

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков        

СН:    Кирил Петков Йорданов     

3 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов        

СН:    Георги Крумов Виделов     

3 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов    

СН:    Иван Захариев Вълчев
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