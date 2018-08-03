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|Ясни са съдиите в предстоящите мачове на Локо и Ботев
БФС обяви днес съдийските назначения за мачовете от 23-ия кръг в Първа лига. Срещата Ботев - Верея в Коматево бе поверена на Драгомир Драганов, а Георги Иванов получи наряд за двубоя Етър - Локомотив.
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|Драгомир Драганов ще свири на Ботев в събота
23 Фев 2019 г. Събота 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Валери Николов Цветков
23 Фев 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Димитър Панайотов Костов
23 Фев 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев - ФК Верея
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Антон Симеонов Генов
24 Фев 2019 г. Неделя 13:00 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Георги Василев Йорданов
24 Фев 2019 г. Неделя 15:45 ч.
ФК Етър - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Радан Василев Мирянов
24 Фев 2019 г. Неделя 18:00 ч.
ПФК Берое - ОФК Дунав 2010
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Евгени Георгиев Георгиев
25 Фев 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Септември - ФК Витоша
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Евгени Тодоров Геров
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