Ясни са съдиите в предстоящите мачове на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Драгомир Драганов ще свири на Ботев в събота БФС обяви днес съдийските назначения за мачовете от 23-ия кръг в Първа лига. Срещата Ботев - Верея в Коматево бе поверена на Драгомир Драганов, а Георги Иванов получи наряд за двубоя Етър - Локомотив.



23 Фев 2019 г. Събота 12:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев



4-ТИ: Николай Валентинов Малджански



СН: Валери Николов Цветков



23 Фев 2019 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Димитър Панайотов Костов



23 Фев 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Ботев - ФК Верея



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов



4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев



СН: Антон Симеонов Генов



24 Фев 2019 г. Неделя 13:00 ч.



ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Георги Василев Йорданов



24 Фев 2019 г. Неделя 15:45 ч.



ФК Етър - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Велислав Христов Миленков



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Радан Василев Мирянов



24 Фев 2019 г. Неделя 18:00 ч.



ПФК Берое - ОФК Дунав 2010



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Петър Григоров Григоров



СН: Евгени Георгиев Георгиев



25 Фев 2019 г. Понеделник 17:30 ч.



ПФК Септември - ФК Витоша



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Евгени Тодоров Геров