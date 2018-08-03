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Ясни са съдиите в предстоящите мачове на Локо и Ботев
13:12 / 21.02.2019 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Драгомир Драганов ще свири на Ботев в събота
БФС обяви днес съдийските назначения за мачовете от 23-ия кръг в Първа лига. Срещата Ботев - Верея в Коматево бе поверена на Драгомир Драганов, а Георги Иванов получи наряд за двубоя Етър - Локомотив.

23 Фев 2019 г. Събота 12:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Николай Валентинов Малджански        

СН:    Валери Николов Цветков

23 Фев 2019 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов        

СН:    Димитър Панайотов Костов

23 Фев 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Ботев - ФК Верея

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев        

СН:    Антон Симеонов Генов

24 Фев 2019 г. Неделя 13:00 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов        

СН:    Георги Василев Йорданов

24 Фев 2019 г. Неделя 15:45 ч.

ФК Етър - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Велислав Христов Миленков

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев        

СН:    Радан Василев Мирянов

24 Фев 2019 г. Неделя 18:00 ч.

ПФК Берое - ОФК Дунав 2010

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Петър Григоров Григоров        

СН:    Евгени Георгиев Георгиев

25 Фев 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Септември - ФК Витоша

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев        

СН:    Евгени Тодоров Геров
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