Най-близкият до Разград съдия свири Лудогорец - Ботев

© Plovdiv24.bg Станислав Тодоров ще ръководи мача между Лудогорец и Ботев във вторник БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от междинния 22-и кръг в Първа лига. Наряд за двубоя между Лудогорец и Ботев (Пд) получи реферът от Шумен Станислав Тодоров. Никола Попов пък ще ръководи срещата на Лаута между Локомотив и Септември.



19 Фев 2019 г. Вторник 12:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Венцислав Бориславов Банчев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Иван Захариев Вълчев



19 Фев 2019 г. Вторник 15:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Радан Василев Мирянов



19 Фев 2019 г. Вторник 17:30 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца



ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Костадин Георгиев Стоичков



20 Фев 2019 г. Сряда 12:15 ч.



ОФК Дунав 2010 - ФК Верея



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Георги Генов Нарлев



20 Фев 2019 г. Сряда 14:30 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Георги Крумов Виделов



20 Фев 2019 г. Сряда 17:00 ч.



ФК Витоша - ПФК Левски



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Кирил Манолов Лозанов



21 Фев 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.



ПФК Берое - ФК Етър



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Веселинов Маргаритов



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Евгени Георгиев Георгиев