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|Най-близкият до Разград съдия свири Лудогорец - Ботев
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от междинния 22-и кръг в Първа лига. Наряд за двубоя между Лудогорец и Ботев (Пд) получи реферът от Шумен Станислав Тодоров. Никола Попов пък ще ръководи срещата на Лаута между Локомотив и Септември.
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|Станислав Тодоров ще ръководи мача между Лудогорец и Ботев във вторник
19 Фев 2019 г. Вторник 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Иван Захариев Вълчев
19 Фев 2019 г. Вторник 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Радан Василев Мирянов
19 Фев 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
20 Фев 2019 г. Сряда 12:15 ч.
ОФК Дунав 2010 - ФК Верея
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Генов Нарлев
20 Фев 2019 г. Сряда 14:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов
20 Фев 2019 г. Сряда 17:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Левски
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
21 Фев 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.
ПФК Берое - ФК Етър
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Веселинов Маргаритов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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