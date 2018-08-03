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Най-близкият до Разград съдия свири Лудогорец - Ботев
12:35 / 18.02.2019 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Станислав Тодоров ще ръководи мача между Лудогорец и Ботев във вторник
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от междинния 22-и кръг в Първа лига. Наряд за двубоя между Лудогорец и Ботев (Пд) получи реферът от Шумен Станислав Тодоров. Никола Попов пък ще ръководи срещата на Лаута между Локомотив и Септември.

19 Фев 2019 г. Вторник 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов            

СН:    Иван Захариев Вълчев     

19 Фев 2019 г. Вторник 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов                

СН:    Радан Василев Мирянов     

19 Фев 2019 г. Вторник 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Станислав Тошев Ставров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

20 Фев 2019 г. Сряда 12:15 ч.

ОФК Дунав 2010 - ФК Верея

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Тони Бонев Пандарски    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                

СН:    Георги Генов Нарлев     

20 Фев 2019 г. Сряда 14:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков        

СН:    Георги Крумов Виделов     

20 Фев 2019 г. Сряда 17:00 ч.

ФК Витоша - ПФК Левски

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                

СН:    Кирил Манолов Лозанов     

21 Фев 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.

ПФК Берое - ФК Етър

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Мартин Веселинов Маргаритов

4-ТИ:    Николай Йорданов Колев                

СН:    Евгени Георгиев Георгиев
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