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България в Топ 10 на световното първенство по риболов на шарани
17:06 / 14.02.2019 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Националният отбор на България завърши на престижното девето място на световното първенство по риболов на шаран, което се проведе в Южна Африка с участието на 24 нации. В индивидуалното класиране по двойки българският тандем Светлан Димитров – Петър Петров зае единадесета позиция.

Турнирът на езерото Блоемхоф премина в големи драми, буря с гръмотевици и главозамайващи обрати в класирането. Световни шампиони станаха представителите на домакините от Южна Африка, следвани от състезателите на Франция и Румъния.
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