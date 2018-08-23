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|Ето кои рефери ще ръководят мачовете между Пловдив и София
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 21-ия кръг в Първа лига. Двубоят между Левски и Локо (Пд) е поверен на Драгомир Драганов, докато Георги Давидов ще свири в Коматево срещата между Ботев и Славия.
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|Драгомир Драганов получи наряд за мача Левски - Локо (Пд)
15 Фев 2019 г. Петък 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
16 Фев 2019 г. Събота 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Йордан Костадинов Иванов
16 Фев 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Илонка Миланова Джалева
16 Фев 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Петър Стоянов Петров
17 Фев 2019 г. Неделя 12:30 ч.
ФК Етър - ОФК Дунав 2010
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Кольо Димитров Данев
17 Фев 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Септември - ПФК Берое
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Кирил Петков Йорданов
17 Фев 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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