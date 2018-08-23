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Ето кои рефери ще ръководят мачовете между Пловдив и София
11:06 / 14.02.2019 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Драгомир Драганов получи наряд за мача Левски - Локо (Пд)
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 21-ия кръг в Първа лига. Двубоят между Левски и Локо (Пд) е поверен на Драгомир Драганов, докато Георги Давидов ще свири в Коматево срещата между Ботев и Славия.

15 Фев 2019 г. Петък 17:30 ч.

ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов        

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

16 Фев 2019 г. Събота 12:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов        

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

16 Фев 2019 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Младен Маринчев Маринов

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов     

СН:    Илонка Миланова Джалева     

16 Фев 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Ботев - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков        

СН:    Петър Стоянов Петров     

17 Фев 2019 г. Неделя 12:30 ч.

ФК Етър - ОФК Дунав 2010

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ:    Станислав Тошев Ставров        

СН:    Кольо Димитров Данев     

17 Фев 2019 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Септември - ПФК Берое

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Станимир Илков Илков

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов        

СН:    Кирил Петков Йорданов     

17 Фев 2019 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев        

СН:    Костадин Ангелов Гергинов
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