Ето кои рефери ще ръководят мачовете между Пловдив и София

© Plovdiv24.bg Драгомир Драганов получи наряд за мача Левски - Локо (Пд) БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 21-ия кръг в Първа лига. Двубоят между Левски и Локо (Пд) е поверен на Драгомир Драганов, докато Георги Давидов ще свири в Коматево срещата между Ботев и Славия.



15 Фев 2019 г. Петък 17:30 ч.



ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



16 Фев 2019 г. Събота 12:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Йордан Костадинов Иванов



16 Фев 2019 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Младен Маринчев Маринов



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Илонка Миланова Джалева



16 Фев 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Ботев - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Петър Стоянов Петров



17 Фев 2019 г. Неделя 12:30 ч.



ФК Етър - ОФК Дунав 2010



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Станислав Тошев Ставров



СН: Кольо Димитров Данев



17 Фев 2019 г. Неделя 15:00 ч.



ПФК Септември - ПФК Берое



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Илков Илков



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Кирил Петков Йорданов



17 Фев 2019 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Костадин Ангелов Гергинов