Спартак се раздели с Манол Георгиев, никой не разбра защо

© Спартак (Пловдив) се раздели с треньора на набор 2003 Манол Георгиев. От днес отборът ще бъде поет от Стефан Учиков, който води и мъжкия тим. Ръководството на Спартак благодари на Манол Георгиев за свършената работа и му пожелава успех, се казва в официалното съобщение от клуба.



По информация на Plovdiv24.bg раздялата с Манол Георгиев е била факт още от 12 декември, но клубната управа така и не пожела да назове конкретни причини за настъпилия разрив между двете страни.