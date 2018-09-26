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Спартак се раздели с Манол Георгиев, никой не разбра защо
11:25 / 14.01.2019 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Спартак (Пловдив) се раздели с треньора на набор 2003 Манол Георгиев. От днес отборът ще бъде поет от Стефан Учиков, който води и мъжкия тим. Ръководството на Спартак благодари на Манол Георгиев за свършената работа и му пожелава успех, се казва в официалното съобщение от клуба.

По информация на Plovdiv24.bg раздялата с Манол Георгиев е била факт още от 12 декември, но клубната управа така и не пожела да назове конкретни причини за настъпилия разрив между двете страни.
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