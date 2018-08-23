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|Ясни са реферите за последните мачове на Локо и Ботев за 2018 година
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 20-ия кръг в Първа лига, които ще са последни за календарната 2018 година.
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|Станислав Тодоров ще свири мача Локо (Пд) - Ботев (Враца) на Лаута
14 Дек 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Верея
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Илонка Миланова Джалева
15 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Черно море
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
15 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Иван Захариев Вълчев
15 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Левски
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
16 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Константин Делов Писков
16 Дек 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ФК Етър - ПФК Септември
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Димитър Панайотов Костов
16 Дек 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Ичко Лозев Лозев
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