ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (15)
Ясни са реферите за последните мачове на Локо и Ботев за 2018 година
10:16 / 14.12.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Станислав Тодоров ще свири мача Локо (Пд) - Ботев (Враца) на Лаута
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 20-ия кръг в Първа лига, които ще са последни за календарната 2018 година.

14 Дек 2018 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Верея

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров    

СН:    Илонка Миланова Джалева     

15 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.

ФК Витоша - ПФК Черно море

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов    

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

15 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    

СН:    Иван Захариев Вълчев     

15 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Берое - ПФК Левски

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Тони Бонев Пандарски

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов        

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

16 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    

СН:    Константин Делов Писков     

16 Дек 2018 г. Неделя 15:00 ч.

ФК Етър - ПФК Септември

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Станислав Тошев Ставров    

СН:    Димитър Панайотов Костов     

16 Дек 2018 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Андрей Венков Николов

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев        

СН:    Ичко Лозев Лозев
Още по темата: общо новини по темата: 241
14.12.2018
13.12.2018
12.12.2018
11.12.2018
10.12.2018
09.12.2018
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Прогнозирай
Чарлтън
15.12
АФК Уимбълдън
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Треньор от БК "Лаута Арми" подкрепи кампания на Фенклуб Локомотив
 Бивш национал стана голмайстор на Марица през есента
 Добре познат кандидат с нова офанзива към Тодор Неделев
 Минев за раздялата с Ботев: Имам си принципи, тръгнах си по мое желание
 Стоичков: Ако с трици можеш да гониш маймуни, тогава могат да ни изберат за домакин на световно
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2018 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: