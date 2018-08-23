Ясни са реферите за последните мачове на Локо и Ботев за 2018 година

© Plovdiv24.bg Станислав Тодоров ще свири мача Локо (Пд) - Ботев (Враца) на Лаута Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 20-ия кръг в Първа лига, които ще са последни за календарната 2018 година.



14 Дек 2018 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ФК Верея



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Илонка Миланова Джалева



15 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.



ФК Витоша - ПФК Черно море



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Костадин Ангелов Гергинов



15 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Иван Захариев Вълчев



15 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Берое - ПФК Левски



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Тони Бонев Пандарски



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Костадин Георгиев Стоичков



16 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.



ОФК Дунав 2010 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Константин Делов Писков



16 Дек 2018 г. Неделя 15:00 ч.



ФК Етър - ПФК Септември



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Станислав Тошев Ставров



СН: Димитър Панайотов Костов



16 Дек 2018 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Андрей Венков Николов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Ичко Лозев Лозев