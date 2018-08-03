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Áîòåâ ïóñíà êàëåíäàðà çà íîâàòà ãîäèíà
15:03 / 10.12.2018 Èçòî÷íèê: sport.plovdiv24.bg Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Êàëåíäàðúò íà ÏÔÊ "Áîòåâ" çà 2019 ãîäèíà èçëåçå îò ïå÷àò è âå÷å å íà ðàçïîëîæåíèå íà ïðèâúðæåíèöèòå íà êëóáà. "Æúëòî-÷åðíèÿò" ïîñòåð ùå ñå ðàçïðîñòðàíÿâà â êëóáíèÿ ôåí ìàãàçèí, à áîòåâèñòèòå ìîãàò äà ãî çàêóïÿò îùå ïðåäè äíåøíèÿ äâóáîé ñ "Âèòîøà" Áèñòðèöà.
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