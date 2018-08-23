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Обявиха кои рефери ще свирят на Локо и Ботев
12:27 / 06.12.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Георги Давидов ще е съдия на мача между Черно море и Локо (Пд)
БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 19-ия кръг в Първа лига.

8 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Теодор Пешев Петров

4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков                

СН:    Георги Генов Нарлев     

8 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                

СН:    Георги Василев Йорданов     

8 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Левски - ФК Етър

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                

СН:    Мартин Живков Богдев     

9 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.

ПФК Септември - ОФК Дунав 2010

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Тони Бонев Пандарски

4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров                

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

9 Дек 2018 г. Неделя 15:00 ч.

ФК Верея - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов            

СН:    Георги Крумов Виделов     

9 Дек 2018 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Станислав Тошев Ставров                

СН:    Радан Василев Мирянов     

10 Дек 2018 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Ботев - ФК Витоша

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                 

СН:    Ахмед Яшар Ахмед
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