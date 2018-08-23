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|Обявиха кои рефери ще свирят на Локо и Ботев
БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 19-ия кръг в Първа лига.
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|Георги Давидов ще е съдия на мача между Черно море и Локо (Пд)
8 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев
8 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Василев Йорданов
8 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Левски - ФК Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
9 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Септември - ОФК Дунав 2010
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Йордан Костадинов Иванов
9 Дек 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ФК Верея - ПФК ЦСКА-София
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
9 Дек 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Радан Василев Мирянов
10 Дек 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Ботев - ФК Витоша
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
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