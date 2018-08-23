Обявиха кои рефери ще свирят на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Георги Давидов ще е съдия на мача между Черно море и Локо (Пд) БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 19-ия кръг в Първа лига.



8 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.



ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Теодор Пешев Петров



4-ТИ: Димитър Иванов Желязков



СН: Георги Генов Нарлев



8 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Георги Василев Йорданов



8 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Левски - ФК Етър



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Дениз Пиринов Соколов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Мартин Живков Богдев



9 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.



ПФК Септември - ОФК Дунав 2010



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Тони Бонев Пандарски



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Йордан Костадинов Иванов



9 Дек 2018 г. Неделя 15:00 ч.



ФК Верея - ПФК ЦСКА-София



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Георги Крумов Виделов



9 Дек 2018 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Станислав Тошев Ставров



СН: Радан Василев Мирянов



10 Дек 2018 г. Понеделник 17:30 ч.



ПФК Ботев - ФК Витоша



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Ахмед Яшар Ахмед