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Прецедент! Пловдивчанин свири мач на Локо!
13:02 / 29.11.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви днес назначенията за всички мачове от 17-ия кръг на Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Верея и Локомотив (Пд) е поверен на пловдивчанина Георги Кабаков. Четвъртият съдия на срещата - Радослав Гидженов, също е от Пловдив.

Двубоят между Ботев и Берое в Коматево ще бъде ръководен от Георги Давидов.

30 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Черно море - ФК Етър

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов         

СН:    Димитър Панайотов Костов     

1 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.

ФК Верея - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Андрей Венков Николов    АС2:    Велислав Христов Миленков

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов        

СН:    Антон Симеонов Генов     

1 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Ботев - ПФК Берое

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов        

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

1 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Левски - ОФК Дунав 2010

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Станислав Тошев Ставров        

СН:    Илонка Миланова Джалева     

2 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Септември

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров        

СН:    Валери Николов Цветков     

2 Дек 2018 г. Неделя 14:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Витоша

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    

СН:    Кольо Димитров Данев     

2 Дек 2018 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    

СН:    Евгени Тодоров Геров
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Не е прецедент, а е похвално! Колко пъти шопи са сеирили мачове на шопските отборчета? Ужасно много. А и Кабака редовно свири мачове на Пловдивското Локот с други отбори. Дербито!
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Не е прецедент. Същият съдия ни е свирил и други срещи с отбори извън Пловдив. Последният път беше с коматевци.
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