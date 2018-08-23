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|Прецедент! Пловдивчанин свири мач на Локо!
Съдийската комисия към БФС обяви днес назначенията за всички мачове от 17-ия кръг на Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Верея и Локомотив (Пд) е поверен на пловдивчанина Георги Кабаков. Четвъртият съдия на срещата - Радослав Гидженов, също е от Пловдив.
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Двубоят между Ботев и Берое в Коматево ще бъде ръководен от Георги Давидов.
30 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Черно море - ФК Етър
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Димитър Панайотов Костов
1 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.
ФК Верея - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Андрей Венков Николов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Антон Симеонов Генов
1 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Берое
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
1 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Левски - ОФК Дунав 2010
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Илонка Миланова Джалева
2 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Септември
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Валери Николов Цветков
2 Дек 2018 г. Неделя 14:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Витоша
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Кольо Димитров Данев
2 Дек 2018 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Евгени Тодоров Геров
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