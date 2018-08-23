Прецедент! Пловдивчанин свири мач на Локо!

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви днес назначенията за всички мачове от 17-ия кръг на Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Верея и Локомотив (Пд) е поверен на пловдивчанина Георги Кабаков. Четвъртият съдия на срещата - Радослав Гидженов, също е от Пловдив.



Двубоят между Ботев и Берое в Коматево ще бъде ръководен от Георги Давидов.



30 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Черно море - ФК Етър



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Димитър Панайотов Костов



1 Дек 2018 г. Събота 12:30 ч.



ФК Верея - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Андрей Венков Николов АС2: Велислав Христов Миленков



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Антон Симеонов Генов



1 Дек 2018 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Ботев - ПФК Берое



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Ангелов Атанасов



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Костадин Ангелов Гергинов



1 Дек 2018 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Левски - ОФК Дунав 2010



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Станислав Тошев Ставров



СН: Илонка Миланова Джалева



2 Дек 2018 г. Неделя 12:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Септември



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Валери Николов Цветков



2 Дек 2018 г. Неделя 14:45 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК Витоша



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Петър Георгиев Кузев



СН: Кольо Димитров Данев



2 Дек 2018 г. Неделя 17:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Евгени Тодоров Геров