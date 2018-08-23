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Съдията, който поряза Локо, отново идва на Лаута! Този път за дербито с Лудогорец!
11:16 / 22.11.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 16-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че наряд за дербито между Локо (Пд) и Лудогорец е получил Волен Чинков.

Plovdiv24.bg припомня, че същият съдия вече ощети жестоко черно-белите на Лаута. Това стана в срещата срещу Етър (0:0), когато Димо Атанасов задържа брутално за фланелката Анте Аралица в наказателното поле, но не последва никаква реакция от страна на Чинков.

В същото време мачът между Етър и Ботев (Пд) бе поверен на Петър Костадинов. Той свири и първият двубой между двата тима в Ктоматево.

23 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.

ФК Витоша - ПФК Славия 1913

ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Тони Бонев Пандарски

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    

СН:    Иван Захариев Вълчев     

24 Ное 2018 г. Събота 12:30 ч.

ПФК Септември - ПФК Черно море

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Николай Йорданов Колев        

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

24 Ное 2018 г. Събота 15:00 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов    

СН:    Георги Генов Нарлев     

24 Ное 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    

СН:    Мартин Живков Богдев     

25 Ное 2018 г. Неделя 12:30 ч.

ФК Етър - ПФК Ботев

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Младен Маринчев Маринов

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    

СН:    Радан Василев Мирянов     

25 Ное 2018 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Берое - ФК Верея

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    

СН:    Георги Василев Йорданов     

25 Ное 2018 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    

СН:    Костадин Георгиев Стоичков
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В същност, почти няма съдия, който да не е порязвал Локото и то по скандален начин! Освен тези, които не са свирили мач на пловдивчани.
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