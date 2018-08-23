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|Съдията, който поряза Локо, отново идва на Лаута! Този път за дербито с Лудогорец!
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 16-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че наряд за дербито между Локо (Пд) и Лудогорец е получил Волен Чинков.
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Plovdiv24.bg припомня, че същият съдия вече ощети жестоко черно-белите на Лаута. Това стана в срещата срещу Етър (0:0), когато Димо Атанасов задържа брутално за фланелката Анте Аралица в наказателното поле, но не последва никаква реакция от страна на Чинков.
В същото време мачът между Етър и Ботев (Пд) бе поверен на Петър Костадинов. Той свири и първият двубой между двата тима в Ктоматево.
23 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Славия 1913
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Иван Захариев Вълчев
24 Ное 2018 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Септември - ПФК Черно море
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Йордан Костадинов Иванов
24 Ное 2018 г. Събота 15:00 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Генов Нарлев
24 Ное 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Мартин Живков Богдев
25 Ное 2018 г. Неделя 12:30 ч.
ФК Етър - ПФК Ботев
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
25 Ное 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Берое - ФК Верея
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Георги Василев Йорданов
25 Ное 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
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