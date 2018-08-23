Съдията, който поряза Локо, отново идва на Лаута! Този път за дербито с Лудогорец!

© Plovdiv24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 16-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че наряд за дербито между Локо (Пд) и Лудогорец е получил Волен Чинков.



Plovdiv24.bg припомня, че същият съдия вече ощети жестоко черно-белите на Лаута. Това стана в срещата срещу Етър (0:0), когато Димо Атанасов задържа брутално за фланелката Анте Аралица в наказателното поле, но не последва никаква реакция от страна на Чинков.



В същото време мачът между Етър и Ботев (Пд) бе поверен на Петър Костадинов. Той свири и първият двубой между двата тима в Ктоматево.



23 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.



ФК Витоша - ПФК Славия 1913



ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Тони Бонев Пандарски



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Иван Захариев Вълчев



24 Ное 2018 г. Събота 12:30 ч.



ПФК Септември - ПФК Черно море



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Йордан Костадинов Иванов



24 Ное 2018 г. Събота 15:00 ч.



ОФК Дунав 2010 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Георги Генов Нарлев



24 Ное 2018 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Мартин Живков Богдев



25 Ное 2018 г. Неделя 12:30 ч.



ФК Етър - ПФК Ботев



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Младен Маринчев Маринов



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Радан Василев Мирянов



25 Ное 2018 г. Неделя 15:00 ч.



ПФК Берое - ФК Верея



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Георги Василев Йорданов



25 Ное 2018 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Костадин Георгиев Стоичков