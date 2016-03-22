БФС - Пловдив обяви съдийските назначения за Трета лига

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви днес нарядите за всички мачове от 15-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.



15. кръг – 17.11.2018 г. (събота) – 14:30 часа



17.11.2018 г. (събота) – 14:30 часа



ПФК "Нефтохимик 1962“ (Бургас) – ФК "Миньор“ (Раднево)



ГС: Радослав Гидженов – Пловдив



АС: Васил Петров



АС: Лилия Думбалакова



4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян – Бургас



Делегат: Петко Гайдаров



ФК "Свиленград 1921“ (Свиленград) – ФК "Садово“ (Садово)



ГС: Николай Вачев – Бургас



АС: Хр. Попов



АС: Кр. Йорданов



4-ти съдия: Христо Василев – Хасково



Делегат: Бор. Ганев



ФК "Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК "Розова Долина“ (Казанлък)



ГС: Тодор Тодоров – Пловдив



АС: Янко Чакъров



АС: Иван Чобанов



4-ти съдия: Ал. Аргиров – Бургас



Делегат: Янко Радев



ФК "Сокол“ (Марково) – ФК "Асеновец 2005“ (Асеновград)



ГС: Величко Милчев – Чирпан



АС: Милен Митев



АС: Ангел Шамбуров



4-ти съдия: Камена Георгиева – Пловдив



Делегат: Димитър Гошев



ФК "Атлетик“ (Куклен) – ФК "Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС: Ст. Зафиров



АС: Альоша Карамфилов



4-ти съдия: Николай Запрянов – Пловдив



Делегат: Г. Христев



ОФК "Карнобат“ (Карнобат) – ФК "Хасково 1957“ (Хасково)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Ст. Трифонов



АС: Хр. Стоянов



4-ти съдия: Ст. Димитров – Бургас



Делегат: Милан Каратанчев



ФК "Димитровград 1947“ (Димитровград) – ПФК "Марица 1921“ (Пловдив)



ГС: Светослав Лазаров – Бургас



АС: Мирослав Желев



АС: Георги Джевелеков



4-ти съдия: Иван Николов – Хасково



Делегат: Р. Величков



ФК "Созопол“ (Созопол) – ОФК "Гигант“ (Съединение) – от 15:30 часа



ГС: Адриян Сюрджиев – Смолян



АС: Румен Иванов



АС: Божидар Шуманов



4-ти съдия: Христо Панайотов – Бургас



Делегат: Сашо Пайталов



18.11.2018 г. (неделя) – 14:30 часа



ОФК "Левски“ (Карлово) – ФК "Борислав 2009“ (Първомай)



ГС: Тодор Малинов – Пловдив



АС: Лазар Лазаров



АС: Атанас Пилатов



4-ти съдия: Йордан Петров – Пловдив



Делегат: Милко Якимов