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|БФС - Пловдив обяви съдийските назначения за Трета лига
Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви днес нарядите за всички мачове от 15-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.
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15. кръг – 17.11.2018 г. (събота) – 14:30 часа
17.11.2018 г. (събота) – 14:30 часа
ПФК "Нефтохимик 1962“ (Бургас) – ФК "Миньор“ (Раднево)
ГС: Радослав Гидженов – Пловдив
АС: Васил Петров
АС: Лилия Думбалакова
4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян – Бургас
Делегат: Петко Гайдаров
ФК "Свиленград 1921“ (Свиленград) – ФК "Садово“ (Садово)
ГС: Николай Вачев – Бургас
АС: Хр. Попов
АС: Кр. Йорданов
4-ти съдия: Христо Василев – Хасково
Делегат: Бор. Ганев
ФК "Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК "Розова Долина“ (Казанлък)
ГС: Тодор Тодоров – Пловдив
АС: Янко Чакъров
АС: Иван Чобанов
4-ти съдия: Ал. Аргиров – Бургас
Делегат: Янко Радев
ФК "Сокол“ (Марково) – ФК "Асеновец 2005“ (Асеновград)
ГС: Величко Милчев – Чирпан
АС: Милен Митев
АС: Ангел Шамбуров
4-ти съдия: Камена Георгиева – Пловдив
Делегат: Димитър Гошев
ФК "Атлетик“ (Куклен) – ФК "Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС: Ст. Зафиров
АС: Альоша Карамфилов
4-ти съдия: Николай Запрянов – Пловдив
Делегат: Г. Христев
ОФК "Карнобат“ (Карнобат) – ФК "Хасково 1957“ (Хасково)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Ст. Трифонов
АС: Хр. Стоянов
4-ти съдия: Ст. Димитров – Бургас
Делегат: Милан Каратанчев
ФК "Димитровград 1947“ (Димитровград) – ПФК "Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Светослав Лазаров – Бургас
АС: Мирослав Желев
АС: Георги Джевелеков
4-ти съдия: Иван Николов – Хасково
Делегат: Р. Величков
ФК "Созопол“ (Созопол) – ОФК "Гигант“ (Съединение) – от 15:30 часа
ГС: Адриян Сюрджиев – Смолян
АС: Румен Иванов
АС: Божидар Шуманов
4-ти съдия: Христо Панайотов – Бургас
Делегат: Сашо Пайталов
18.11.2018 г. (неделя) – 14:30 часа
ОФК "Левски“ (Карлово) – ФК "Борислав 2009“ (Първомай)
ГС: Тодор Малинов – Пловдив
АС: Лазар Лазаров
АС: Атанас Пилатов
4-ти съдия: Йордан Петров – Пловдив
Делегат: Милко Якимов
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