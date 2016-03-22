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БФС - Пловдив обяви съдийските назначения за Трета лига
15:18 / 16.11.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви днес нарядите за всички мачове от 15-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.

15. кръг – 17.11.2018 г. (събота) – 14:30 часа

17.11.2018 г. (събота) – 14:30 часа

ПФК "Нефтохимик 1962“ (Бургас) – ФК "Миньор“ (Раднево)

ГС: Радослав Гидженов – Пловдив

АС: Васил Петров

АС: Лилия Думбалакова

4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян – Бургас

Делегат: Петко Гайдаров

ФК "Свиленград 1921“ (Свиленград) – ФК "Садово“ (Садово)

ГС: Николай Вачев – Бургас

АС: Хр. Попов

АС: Кр. Йорданов

4-ти съдия: Христо Василев – Хасково

Делегат: Бор. Ганев

ФК "Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК "Розова Долина“ (Казанлък)

ГС: Тодор Тодоров – Пловдив

АС: Янко Чакъров

АС: Иван Чобанов

4-ти съдия: Ал. Аргиров – Бургас

Делегат: Янко Радев

ФК "Сокол“ (Марково) – ФК "Асеновец 2005“ (Асеновград)

ГС: Величко Милчев – Чирпан

АС: Милен Митев

АС: Ангел Шамбуров

4-ти съдия: Камена Георгиева – Пловдив

Делегат: Димитър Гошев

ФК "Атлетик“ (Куклен) – ФК "Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Иван Петров – Ямбол

АС: Ст. Зафиров

АС: Альоша Карамфилов

4-ти съдия: Николай Запрянов – Пловдив

Делегат: Г. Христев

ОФК "Карнобат“ (Карнобат) – ФК "Хасково 1957“ (Хасково)

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Ст. Трифонов

АС: Хр. Стоянов

4-ти съдия: Ст. Димитров – Бургас

Делегат: Милан Каратанчев

ФК "Димитровград 1947“ (Димитровград) – ПФК "Марица 1921“ (Пловдив)

ГС: Светослав Лазаров – Бургас

АС: Мирослав Желев

АС: Георги Джевелеков

4-ти съдия: Иван Николов – Хасково

Делегат: Р. Величков

ФК "Созопол“ (Созопол) – ОФК "Гигант“ (Съединение) – от 15:30 часа

ГС: Адриян Сюрджиев – Смолян

АС: Румен Иванов

АС: Божидар Шуманов

4-ти съдия: Христо Панайотов – Бургас

Делегат: Сашо Пайталов

18.11.2018 г. (неделя) – 14:30 часа

ОФК "Левски“ (Карлово) – ФК "Борислав 2009“ (Първомай)

ГС: Тодор Малинов – Пловдив

АС: Лазар Лазаров

АС: Атанас Пилатов

4-ти съдия: Йордан Петров – Пловдив

Делегат: Милко Якимов
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