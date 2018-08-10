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Един и същ съдия идва в Пловдив за мачовете на Левски
11:21 / 13.09.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Станислав Тодоров ще свири дербито на Лаута между Локо (Пд) и Левски
БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 8-ия кръг в Първа лига.

Двубоят между Локо (Пд) и Левски бе поверен на Станислав Тодоров. Интересното е, че това ще е второ негово гастролиране в Пловдив за мач на "сините“. В първия кръг Тодоров бе в Коматево при успеха на Левски с 1:0 над Ботев, припомня Plovdiv24.bg.

Срещата Славия – Ботев пък бе поверена на Никола Попов.

14 Сеп 2018 г. Петък 17:30 ч.

ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Станислав Тошев Ставров    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен    

СН:    Кирил Петков Йорданов

14 Сеп 2018 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Верея

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    

СН:    Димитър Панайотов Костов

15 Сеп 2018 г. Събота 14:45 ч.

ОФК Дунав 2010 - ФК Етър

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов   

СН:    Мартин Живков Богдев

15 Сеп 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Берое - ПФК Септември

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Младен Маринчев Маринов

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб   

СН:    Петър Стоянов Петров

15 Сеп 2018 г. Събота 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Николай Йорданов Колев      

СН:    Евгени Тодоров Геров

16 Сеп 2018 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков     

СН:    Георги Крумов Виделов

16 Сеп 2018 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев        

СН:    Антон Симеонов Генов
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ясно е чи Лефски ше играят 11+3. Мизерници.
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