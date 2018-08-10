Един и същ съдия идва в Пловдив за мачовете на Левски

© Plovdiv24.bg Станислав Тодоров ще свири дербито на Лаута между Локо (Пд) и Левски БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 8-ия кръг в Първа лига.



Двубоят между Локо (Пд) и Левски бе поверен на Станислав Тодоров. Интересното е, че това ще е второ негово гастролиране в Пловдив за мач на "сините“. В първия кръг Тодоров бе в Коматево при успеха на Левски с 1:0 над Ботев, припомня Plovdiv24.bg.



Срещата Славия – Ботев пък бе поверена на Никола Попов.



14 Сеп 2018 г. Петък 17:30 ч.



ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца



ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Румен Емилов Иванов



4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен



СН: Кирил Петков Йорданов



14 Сеп 2018 г. Петък 20:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК Верея



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Димитър Панайотов Костов



15 Сеп 2018 г. Събота 14:45 ч.



ОФК Дунав 2010 - ФК Етър



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Мартин Живков Богдев



15 Сеп 2018 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Берое - ПФК Септември



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Младен Маринчев Маринов



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Петър Стоянов Петров



15 Сеп 2018 г. Събота 20:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Евгени Тодоров Геров



16 Сеп 2018 г. Неделя 17:45 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Георги Крумов Виделов



16 Сеп 2018 г. Неделя 20:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Антон Симеонов Генов