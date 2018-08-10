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|Един и същ съдия идва в Пловдив за мачовете на Левски
БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 8-ия кръг в Първа лига.
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|Станислав Тодоров ще свири дербито на Лаута между Локо (Пд) и Левски
Двубоят между Локо (Пд) и Левски бе поверен на Станислав Тодоров. Интересното е, че това ще е второ негово гастролиране в Пловдив за мач на "сините“. В първия кръг Тодоров бе в Коматево при успеха на Левски с 1:0 над Ботев, припомня Plovdiv24.bg.
Срещата Славия – Ботев пък бе поверена на Никола Попов.
14 Сеп 2018 г. Петък 17:30 ч.
ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Кирил Петков Йорданов
14 Сеп 2018 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Верея
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Димитър Панайотов Костов
15 Сеп 2018 г. Събота 14:45 ч.
ОФК Дунав 2010 - ФК Етър
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Мартин Живков Богдев
15 Сеп 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Септември
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Петър Стоянов Петров
15 Сеп 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Евгени Тодоров Геров
16 Сеп 2018 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов
16 Сеп 2018 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Антон Симеонов Генов
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