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Пловдивските отбори стартираха добре в държавното по тенис
12:21 / 28.08.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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На кортовете на ТК "Приста 2011" в Русе започнаха мачовете от Държавното отборно първенство по тенис за юноши и девойки до 14 годишна възраст. В състезанието участват 17 отбора юноши и 13 отбора девойки. 

Резултати:

Юноши:

Предварителен кръг:

ТК "Габрово" – ТК "ТК Мачбол", гр.Монтана 5:0

1/8-финали:

ТК "15:40", гр.София – ТК "Габрово" 5:0

ТК "Албена", гр. Пловдив – ТК "Испано", гр.Варна 4:1

ТК "Приста" 2011, гр.Русе – ТК "Малееви", гр.София 4:0

ТК "Супер Спорт", гр.Варна – ТК "Славия Бомел 9", гр.София 3:1

ТК "Локомотив", гр.Пловдив – ТК "Изида", гр.Добрич 3:1

ТК "Диана", гр. София – ТК "Дема", гр. София 4:1

ТК "Левски", гр. София – ТК "Университетски клуб Академик" , гр.Благоевград 4:0

ТК "Кристи", гр.Дряново – ТК "Банкя", гр.София 3:0

Жребий 1/4-финали :

ТК "15:40", гр.София – ТК "Албена", гр. Пловдив

ТК "Приста" 2011, гр.Русе – ТК "Супер Спорт", гр.Варна

ТК "Диана", гр. София – ТК "Локомотив", гр.Пловдив

ТК "Левски", гр. София – ТК "Кристи", гр.Дряново

Девойки:

1/8-финали :

ТК "Малееви", гр.София – ТК "Габрово" 4:0

ТК "Испано", гр.Варна – ТК "Албена," гр.Пловдив 4:1

ТК "Левски", гр.София – ТК "Супер Спорт", гр.Варна 4:1

ТК "Плевен 90", гр.Плевен – ТК "Славия Бомел 9", гр.София 4:0

ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора – ТК "Джуниър Про", Пловдив 4:0

Жребий 1/4-финали :

ТК "Кристи", гр.Дряново – ТК "Плевен 90", гр.Плевен

ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора – ТК "Испано", гр.Варна

ТК "Локомотив", гр.Пловдив – ТК "Левски", гр.София

ТК "15:40", гр.София – ТК "Малееви", гр.София






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