Пловдивските отбори стартираха добре в държавното по тенис

© На кортовете на ТК "Приста 2011" в Русе започнаха мачовете от Държавното отборно първенство по тенис за юноши и девойки до 14 годишна възраст. В състезанието участват 17 отбора юноши и 13 отбора девойки.



Резултати:



Юноши:



Предварителен кръг:



ТК "Габрово" – ТК "ТК Мачбол", гр.Монтана 5:0



1/8-финали:



ТК "15:40", гр.София – ТК "Габрово" 5:0



ТК "Албена", гр. Пловдив – ТК "Испано", гр.Варна 4:1



ТК "Приста" 2011, гр.Русе – ТК "Малееви", гр.София 4:0



ТК "Супер Спорт", гр.Варна – ТК "Славия Бомел 9", гр.София 3:1



ТК "Локомотив", гр.Пловдив – ТК "Изида", гр.Добрич 3:1



ТК "Диана", гр. София – ТК "Дема", гр. София 4:1



ТК "Левски", гр. София – ТК "Университетски клуб Академик" , гр.Благоевград 4:0



ТК "Кристи", гр.Дряново – ТК "Банкя", гр.София 3:0



Жребий 1/4-финали :



ТК "15:40", гр.София – ТК "Албена", гр. Пловдив



ТК "Приста" 2011, гр.Русе – ТК "Супер Спорт", гр.Варна



ТК "Диана", гр. София – ТК "Локомотив", гр.Пловдив



ТК "Левски", гр. София – ТК "Кристи", гр.Дряново



Девойки:



1/8-финали :



ТК "Малееви", гр.София – ТК "Габрово" 4:0



ТК "Испано", гр.Варна – ТК "Албена," гр.Пловдив 4:1



ТК "Левски", гр.София – ТК "Супер Спорт", гр.Варна 4:1



ТК "Плевен 90", гр.Плевен – ТК "Славия Бомел 9", гр.София 4:0



ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора – ТК "Джуниър Про", Пловдив 4:0



Жребий 1/4-финали :



ТК "Кристи", гр.Дряново – ТК "Плевен 90", гр.Плевен



ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора – ТК "Испано", гр.Варна



ТК "Локомотив", гр.Пловдив – ТК "Левски", гр.София



ТК "15:40", гр.София – ТК "Малееви", гр.София