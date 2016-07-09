Големият треньор Георги Димитров отново "произведе" шампиони в Пловдив

© Plovdiv24.bg виж галерията СКЛА "Костенец" на големия треньор Георги Димитров отново е шампион в турнира по лека атлетика. Отборът спечели първите места и при момчетата, и при момичетата в надпреварата от XXIII държавни игри на спортистите от малките селища (БАСС), проведени на стадион "Пловдив".



Те се състезаваха в шест дисциплини – 100, 800 м, щафета 4х100 м, висок и дълъг скок и гюлле. Боряна Йорданова, Георги Илчев от Костанец и Антон Раданов от Ракитово, другият силен атлетически център, извоюваха по три медала. Илчев и Йорданова са с три първи места, а Раданов е с две победи и едно второ място (на 100 м). Състезанията бяха ръководени от пловдивска съдийска бригада с главен съдия Петър Бозев.



Победителите в отделните дисциплини:



100 м - Боряна Йорданова и Георги Илчев (Костенец), 800 м – Лидия Запрова (Ракитово) и Георги Илчев, щафета 4х100 м – Костенец (момчета и момичета), висок скок - Боряна Йорданова и Огнян Ковачев (Ракитово), дълъг скок – Валентина Кичукова и Антон Раданов (Ракитово), гюлле – Стоянка Киничева (Ракитово) и Тони Зампалов (Костенец). Отборно: девойки – Костенец (треньор Добромира Пенчева), Ракитово (Стефан Сергиев), Симеоновград (Милена Нанева), Ихтиман; юноши – Костенец (Георги Димитров), Ракитово (Тодор Тодоров и Михаил Узунов), Симеоновград (Милена Нанева).