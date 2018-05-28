Вижте всички футболисти, които бяха представени в Локо за новия сезон

|Локомотив (Пловдив) бе представен днес официално пред феновете на отбора. "Черно-белите" бяха бурно аплодирани от пълния централен сектор на стадиона. След представянето, "смърфовете" изиграха и контрола срещу ЦСКА 1948. Локомотив спечели с 2:1 с голове на Бирсент Карагарен и Филип Михалевич.
Съставът на Локомотив в мача срещу ЦСКА 1948: Антони Милина, Милош Петрович (70' Симеон Райков), Димитър Везалов, Искандар Джалилов, Йосип Томашевич, Игор Банович, Парвизджон Умарбаев (61' Елитон Жуниор), Бирсент Карагарен (77' Димитър Законов), Абделхаким Буна, Вилим Посинкович (64' Димитър Илиев), Филип Михалевич (75' Анте Аралица)
Всички играчи, които бяха представени в Локо:
Илко Пиргов, Мартин Луков, Антони Милина, Павлин Евтимов, Димитър Везалов, Асен Георгиев, Мустафа Абдулахи, Стивън Езе, Николай Георгиев, Лукас Масоеро, Георги Кременлиев, Искандар Джалилов, Парвизджон Умарбаев, Янко Ангелов, Игор Банович, Елитон Жуниор, Димитър Законов, Петър Главчев, Филип Михалевич, Абделхаким Буна, Анте Аралица, Симеон Райков, Вилим Посинкович, Димитър Илиев, Милош Петрович, Йосип Томашевич, Бирсент Карагарен.