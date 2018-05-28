ВИДЕО: Ето как Локо удари лошо Миньор

© Локомотив Пловдив победи с 6:1 Миньор Перник в поредната си контрола от подготвителния период. Спарингът се игра на стадион "Искър" в Самоков.



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