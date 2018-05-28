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ВИДЕО: Ето как Локо удари лошо Миньор
00:39 / 10.07.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Локомотив Пловдив победи с 6:1 Миньор Перник в поредната си контрола от подготвителния период. Спарингът се игра на стадион "Искър" в Самоков.

Репортаж от мача може да гледате в прикаченото видео!

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