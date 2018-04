Атрактивно бягане в Пловдив в подкрепа на хората с гръбначни увреждания 13:15 / 26.04.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати © Пловдив се включва в глобалното събитие в подкрепа на хората с гръбначни увреждания - Wings for Life World Run. Всяка година десетки хиляди по целия свят излизат за бягане в един и същи ден и час, а на 6 МАЙ 2018 към тях ще могат да се присъединят и жителите и гостите на Пловдив.



В Пловдив Wings for Life World Run ще се случи благодарение на PowerFit и Велчо Соколов. Именно тук ще бъде организиран един от най-атрактивните рънове не само в България, но и в Европа.



Мястото на бягането ще бъде най-високото пловдивско тепе - Младежкият хълм. Истинското предизвикателство пред участниците ще бъде да се надбягват с виртуалния финал именно нагоре по него. Подобна локация се избира от организатор на бягане за Wings for Life World Run за първи път. Тя обаче истински ще предизвика издръжливостта на участниците и ще ги направи част от уникално събитие.



“Трасето ни е дълго 2,1 км, но този път целта не е да финиширам първи. Ще подкрепям всички онези, които не вярват в себе си, за да може заедно да стигнем до върха." - каза по повод на събитието Велчо Соколов.



Бягането в Пловдив, както и навсякъде по света, започва в 14:00 часа (11:00 UTC). За да се включат в него, желаещите трябва да свалят приложението Wings for Life World Run App, което ще отчете колко километра е успял да избяга всеки участник преди да бъде настигнат от виртуалния финал. Регистрацията в приложението изисква заплащане на такса от минимум 8 евро, 100% от които отиват в полза на фондация Wings for Life, подпомагаща различни клинични проучвания и медицински изследвания, които целят гръбначните травми да станат напълно лечими.



Всеки, който иска да бяга заедно с отбора на организаторите може да потърси тимът на Powerfit Plovdiv в търсачката на приложението и да се присъедини към него. Така резултатът му ще бъде включен както в световната ранглиста, така и в класирането по отбори.

