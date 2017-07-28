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|Ето кой ще свири Ботев - ЦСКА! Ще го харесат ли в Коматево?
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 32-ия кръг в Първа лига. Дербито между Ботев и ЦСКА-София бе поверено на Драгомир Драганов.
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|Драгомир Драганов бе допълнителен асистент съдия на мача Ботев - Левски (1:0)
Plovdiv24.bg припомня, че Драганов имаше наряд в Коматево на 6 април при победата на Ботев над Левски с 1:0. Тогава той беше допълнителен асистент съдия. Същата задача Драгомир Драганов изпълняваше и по време на пловдивското дерби на Лаута на 4 март, когато мачът завърши 0:0.
27 Апр 2018 г. Петък 17:30 ч.
Септември София - ФК Дунав 2010
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Кирил Петков Йорданов
27 Апр 2018 г. Петък 20:00 ч.
ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Йордан Костадинов Иванов
28 Апр 2018 г. Събота 17:30 ч.
Витоша - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Мартин Иванов Димитров ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Георги Кънчев Димитров
СН: Мартин Живков Богдев
28 Апр 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Славия АД - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Петров Георгиев ДАС1: Волен Валентинов Чинков ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Георгиев Стоичков
29 Апр 2018 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА–София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Димитър Цолов Буров ДАС2: Никола Илиянов Атанасов
СН: Кирил Манолов Лозанов
29 Апр 2018 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА–София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Димитър Цолов Буров ДАС2: Никола Илиянов Атанасов
СН: Кирил Манолов Лозанов
30 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
Етър - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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