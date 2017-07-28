ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Ето кой ще свири Ботев - ЦСКА! Ще го харесат ли в Коматево?
12:10 / 26.04.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Драгомир Драганов бе допълнителен асистент съдия на мача Ботев - Левски (1:0)
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 32-ия кръг в Първа лига. Дербито между Ботев и ЦСКА-София бе поверено на Драгомир Драганов.

Plovdiv24.bg припомня, че Драганов имаше наряд в Коматево на 6 април при победата на Ботев над Левски с 1:0. Тогава той беше допълнителен асистент съдия. Същата задача Драгомир Драганов изпълняваше и по време на пловдивското дерби на Лаута на 4 март, когато мачът завърши 0:0.

27 Апр 2018 г. Петък 17:30 ч.
Септември София - ФК Дунав 2010
ГС:    Владимир Вълков Вълков      АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Тони Бонев Пандарски
4-ТИ:    Младен Маринчев Маринов    ДАС1:    Неделчо Танчев Гаджалов    ДАС2:    Иван Георгиев Пенчев
СН:    Кирил Петков Йорданов     
 
27 Апр 2018 г. Петък 20:00 ч.
ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов     АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Драгомир Руменов Милев    ДАС1:    Стефан Демирев Павлов    ДАС2:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
28 Апр 2018 г. Събота 17:30 ч.
Витоша - ПФК Черно море
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:    Мартин Иванов Димитров    ДАС1:    Стефан Апостолов Апостолов    ДАС2:    Георги Кънчев Димитров
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
28 Апр 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Славия АД - ОФК Пирин ЕООД
ГС:    Ангел Любенов Ангелов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Георги Петров Георгиев    ДАС1:    Волен Валентинов Чинков    ДАС2:    Станимир Лозанов Тренчев
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
29 Апр 2018 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА–София
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Андрей Венков Николов    ДАС1:    Димитър Цолов Буров    ДАС2:    Никола Илиянов Атанасов
СН:    Кирил Манолов Лозанов     
 
29 Апр 2018 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА–София
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Андрей Венков Николов    ДАС1:    Димитър Цолов Буров    ДАС2:    Никола Илиянов Атанасов
СН: Кирил Манолов Лозанов     
 
30 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
Етър - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Велислав Христов Миленков
4-ТИ:    Пламен Хинков Хинков    ДАС1:    Станислав Георгиев Тодоров    ДАС2:    Димитър Иванов Желязков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
Още по темата: общо новини по темата: 59
02.04.2018
31.03.2018
31.03.2018
31.03.2018
31.03.2018
30.03.2018
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
По-добре международен съдия! Например онзи от ШЛ на мача Реал - Ювентус!
преди 49 мин.
0
 
 
братя кънари аку падним от чурбата задължително требе да сакаме преиграване на негу.ни можи тъка да са подигравът с нашият велик ботив.най-дубре да поисками преиграваниту преди мача за по-сигурну
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Прогнозирай
Ференцварош
28.04
Халадаш
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Вижте репортаж от победния финал за Ботев
 Видео: Удължават срока за довършването на стадион "Христо Ботев"
 Димов изваден от състава след два автогола и глупава дузпа
 Феновете на Ботев заплашиха Боби Михайлов, вижте с какво
 ОФИЦИАЛНО: Ботев поиска преиграване на мача със Славия
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2016 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: