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Бербатов в Дубай: Защо да не играя тук? Ако има интерес, обадете ми се!
13:15 / 24.04.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Останалият без клуб Димитър Бербатов е готов да изслуша евентуални предложения от тимове от Дубай. “Ако бъда честен, защо да не играя тук, ако има добра оферта? Марадона е треньор във Втора дивизия, а има и други чужденци. Ако има интерес, обадете ми се", заяви бългaринът при гостуването си в The Dubai Talk Show.

Там той говори и за престоя си в Индия, където изкара няколко месеца с екипа на Керала Бластърс.

“Индия беше нещо различно, но ми хареса . Хората бяха много мили. Иначе местният футбол и тяхното първенство бяха по-различни от това, на което бях свикнал. Но ми беше интересно да видя всичко това, а и си беше предизвикателство, защото вече съм на 37 г. Единственото лошо нещо беше, че семейството ми не беше с мен. В момента не играя никъде и цялото си време гледам да го прекарвам с децата си", обясни Берба, цитиран от Спортал.






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