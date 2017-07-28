ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (13)
Ето ги първите съдийски назначения след назначаването на Йордан Сталев
14:24 / 29.03.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Депутатът Стефан Апостолов ще ръководи мача между ЦСКА и Ботев в събота
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 27-ия кръг в Първа лига:

30, Мар 2018 г. Петък 17:30 ч. 
ПФК Славия АД - Витоша 
ГС: Петър Кирилов Костадинов   АС1: Диян Христов Вълков  АС2: Александър Ангелов Атанасов 
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов  ДАС1: Вангел Борисов Вангелов  ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов 
СН: Валери Николов Цветков 

30, Мар 2018 г. Петък 20:00 ч. 
ПФК Черно море - ОФК Пирин ЕООД 
ГС: Валентин Станчев Железов   АС1: Румен Емилов Иванов  АС2: Станимир Илков Илков 
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов  ДАС1: Владимир Вълков Вълков  ДАС2: Неделчо Танчев Гаджалов  
СН: Георги Генов Нарлев   
 
31, Мар 2018 г. Събота 17:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Верея 
ГС: Драгомир Димитров Драганов  АС1: Мартин Веселинов Маргаритов  АС2: Йордан Петров Петров 
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев  ДАС1: Рюстем Джемил Карагарен  ДАС2: Никола Илиянов Атанасов 
СН: Веселин Богданов Йорданов   
 
31, Мар 2018 г. Събота 20:00 ч. 
ПФК ЦСКА–София - ПФК Ботев АД 
ГС: Стефан Апостолов Апостолов  АС1: Веселин Мишев Добриянов  АС2: Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ: Борислав Николаев Колев  ДАС1: Ивайло Иванов Стоянов  ДАС2: Румен Красимиров Христов  
СН: Радан Василев Мирянов   
 
1, Апр 2018 г. Неделя 17:30 ч. 
ПФК Левски АД - ПФК Берое ЕАД  
ГС: Станислав Тошев Ставров  АС1: Даниел Милков Ников  АС2: Николай Неделчев Чакъров 
4-ТИ: Мартин Емилов Венев  ДАС1: Никола Антонов Попов  ДАС2: Ангел Любенов Ангелов 
СН: Йордан Костадинов Иванов   
 
1, Апр 2018 г. Неделя 20:00 ч. 
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ФК Дунав 2010 
ГС: Николай Йорданов Колев  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев  ДАС1: Мартин Емилов Стоименов  ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев 
СН: Петър Стоянов Петров   
 
2, Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч. 
Септември София - Етър 
ГС: Георги Кънчев Димитров  АС1: Младен Маринчев Маринов  АС2: Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов  ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев  ДАС2: Никола Павлов Петров 
СН: Евгени Георгиев Георгиев
Още по темата: общо новини по темата: 50
29.03.2018
28.03.2018
27.03.2018
26.03.2018
25.03.2018
23.03.2018
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Май ще спрат "Късметлийските случайни "назначения на един и същ съдия а Ботев
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Прогнозирай
Байерн Мюнхен
31.03
Борусия Дортмунд
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Ръководството на Локо с остра позиция относно случая с напускащия треньор
 Революционна идея: Шествие на бултраси от Колежа до Коматево преди всеки мач
 БФС - Пловдив спря правата на 8 футболисти
 Марица връчи златни медали на кмета и заместник-кмета
 Бонев дари за Цветница 60 кашона с лакомства на пациенти на УМБАЛ "Свети Георги"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2016 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: