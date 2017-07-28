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|Ето ги първите съдийски назначения след назначаването на Йордан Сталев
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 27-ия кръг в Първа лига:
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|Депутатът Стефан Апостолов ще ръководи мача между ЦСКА и Ботев в събота
30, Мар 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Славия АД - Витоша
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов ДАС1: Вангел Борисов Вангелов ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Валери Николов Цветков
30, Мар 2018 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Черно море - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Генов Нарлев
31, Мар 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Верея
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев ДАС1: Рюстем Джемил Карагарен ДАС2: Никола Илиянов Атанасов
СН: Веселин Богданов Йорданов
31, Мар 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА–София - ПФК Ботев АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Ивайло Иванов Стоянов ДАС2: Румен Красимиров Христов
СН: Радан Василев Мирянов
1, Апр 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Мартин Емилов Венев ДАС1: Никола Антонов Попов ДАС2: Ангел Любенов Ангелов
СН: Йордан Костадинов Иванов
1, Апр 2018 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ФК Дунав 2010
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Мартин Емилов Стоименов ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Петър Стоянов Петров
2, Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
Септември София - Етър
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Младен Маринчев Маринов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Никола Павлов Петров
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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