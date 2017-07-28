Ето ги първите съдийски назначения след назначаването на Йордан Сталев

© Plovdiv24.bg Депутатът Стефан Апостолов ще ръководи мача между ЦСКА и Ботев в събота БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 27-ия кръг в Първа лига:



30, Мар 2018 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Славия АД - Витоша

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов ДАС1: Вангел Борисов Вангелов ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов

СН: Валери Николов Цветков



30, Мар 2018 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Черно море - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Георги Генов Нарлев



31, Мар 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Верея

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев ДАС1: Рюстем Джемил Карагарен ДАС2: Никола Илиянов Атанасов

СН: Веселин Богданов Йорданов



31, Мар 2018 г. Събота 20:00 ч.

ПФК ЦСКА–София - ПФК Ботев АД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Ивайло Иванов Стоянов ДАС2: Румен Красимиров Христов

СН: Радан Василев Мирянов



1, Апр 2018 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Левски АД - ПФК Берое ЕАД

ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Мартин Емилов Венев ДАС1: Никола Антонов Попов ДАС2: Ангел Любенов Ангелов

СН: Йордан Костадинов Иванов



1, Апр 2018 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ФК Дунав 2010

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Мартин Емилов Стоименов ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Петър Стоянов Петров



2, Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.

Септември София - Етър

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Младен Маринчев Маринов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Никола Павлов Петров

СН: Евгени Георгиев Георгиев