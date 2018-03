Пак наказаха треньора на Академик! Справедливо ли е?

© Plovdiv24.bg Дисциплинарно-административният съвет към Националната баскетболна лига глоби с общо 700 лева треньора на Академик Бултекс 99 Пловдив Асен Николов. Той получи двете технически нарушения в двубоя с Левски Лукойл и бе отстранен от залата.



ПРИПОМНЕТЕ СИ ТУК КАКВО КАЗА АСЕН НИКОЛОВ ЗА СЪДИЙСТВОТО В МАЧА



Ето какво гласи официалното становище на комисията към НБЛ:



1. Налага на Асен Николов, старши треньор на отбора на БК Академик Бултекс 99, глоба в размер на 300 (триста) лв. на основание чл. 35, т. 1 във връзка с чл. 35, т. 3 от ДАП на НБЛ за получено персонално техническо нарушение, отсъдено в мач No 77 от 17.03.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Академик Бултекс 99.



2. Налага на Асен Николов, старши треньор на отбора на БК Академик Бултекс 99, глоба в размер на 400 (четиристотин) лв. на основание чл. 35, т. 1 във връзка с чл. 35, т. 3 от ДАП на НБЛ за получено персонално техническо нарушение, отсъдено в мач No 77 от 17.03.2018 г. между отборите на БК ЛевскиЛукойл и БК Академик Бултекс 99.



3. ДАС взе предвид, че в доклада на дежурния представител на мач No 77, проведен на 17.03.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Академик Бултекс 99, е отразено, че часовникът над таблото е прекъсвал, считано от третата част на мача. Въз основа на това, ДАС дава указания на Левски Лукойл да отстрани констатирания проблем.