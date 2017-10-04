Любопитни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Ангел Ангелов ще раздава правосъдие на Лаута в събота БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 25-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Локомотив и Берое бе повелено на Ангел Ангелов, докато срещата между Верея и Ботев ще бъде ръководена от Станислав Тодоров.



10, Мар 2018 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Берое ЕАД

ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Димитър Русенов Русев ДАС1: Димитър Цолов Буров ДАС2: Георги Николов Николов

СН: Антон Симеонов Генов



10, Мар 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански

4-ТИ: Даниел Милков Ников ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Димитър Иванов Желязков

СН: Георги Генов Нарлев



11, Мар 2018 г. Неделя 12:30 ч.

Витоша - Септември София

ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Пламен Хинков Хинков

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов ДАС1: Васимир Маруан Ел-Хатиб ДАС2: Димитър Димитров Димитров

СН: Евгени Георгиев Георгиев



11, Мар 2018 г. Неделя 15:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК ЦСКА–София

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Петър Григоров Григоров

СН: Йордан Веселинов Гулев



11, Мар 2018 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Левски АД - Етър

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов ДАС1: Мартин Емилов Стоименов ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Йордан Динков Сталев



12, Мар 2018 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Верея - ПФК Ботев АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Георги Милков Гинчев

СН: Веселин Богданов Йорданов



13, Мар 2018 г. Вторник 17:30 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Славия АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Петър Кирилов Костадинов ДАС2: Стефан Демирев Павлов

СН: Йордан Костадинов Иванов