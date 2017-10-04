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|Любопитни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев
БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 25-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Локомотив и Берое бе повелено на Ангел Ангелов, докато срещата между Верея и Ботев ще бъде ръководена от Станислав Тодоров.
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|Ангел Ангелов ще раздава правосъдие на Лаута в събота
10, Мар 2018 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Димитър Русенов Русев ДАС1: Димитър Цолов Буров ДАС2: Георги Николов Николов
СН: Антон Симеонов Генов
10, Мар 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Даниел Милков Ников ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев
11, Мар 2018 г. Неделя 12:30 ч.
Витоша - Септември София
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Пламен Хинков Хинков
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов ДАС1: Васимир Маруан Ел-Хатиб ДАС2: Димитър Димитров Димитров
СН: Евгени Георгиев Георгиев
11, Мар 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК ЦСКА–София
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Йордан Веселинов Гулев
11, Мар 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски АД - Етър
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов ДАС1: Мартин Емилов Стоименов ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Йордан Динков Сталев
12, Мар 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Ботев АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Веселин Богданов Йорданов
13, Мар 2018 г. Вторник 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Славия АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Петър Кирилов Костадинов ДАС2: Стефан Демирев Павлов
СН: Йордан Костадинов Иванов
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