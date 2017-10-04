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Любопитни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев
12:24 / 08.03.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Ангел Ангелов ще раздава правосъдие на Лаута в събота
БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 25-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Локомотив и Берое бе повелено на Ангел Ангелов, докато срещата между Верея и Ботев ще бъде ръководена от Станислав Тодоров.

10, Мар 2018 г. Събота 15:00 ч. 
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Берое ЕАД  
ГС: Ангел Любенов Ангелов   АС1: Мартин Емилов Венев   АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ: Димитър Русенов Русев  ДАС1: Димитър Цолов Буров  ДАС2: Георги Николов Николов 
СН: Антон Симеонов Генов   
 
10, Мар 2018 г. Събота 17:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Черно море 
ГС: Никола Антонов Попов   АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Петър Николов Джугански 
4-ТИ: Даниел Милков Ников  ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов  ДАС2: Димитър Иванов Желязков 
СН: Георги Генов Нарлев   
 
11, Мар 2018 г. Неделя 12:30 ч. 
Витоша - Септември София 
ГС: Станислав Тошев Ставров   АС1: Милен Дончев Арабаджиев   АС2: Пламен Хинков Хинков 
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов   ДАС1: Васимир Маруан Ел-Хатиб   ДАС2: Димитър Димитров Димитров 
СН: Евгени Георгиев Георгиев   
 
11, Мар 2018 г. Неделя 15:00 ч. 
ОФК Пирин ЕООД - ПФК ЦСКА–София 
ГС: Георги Кънчев Димитров   АС1: Красимир Владимиров Миланов   АС2: Георги Петров Георгиев 
4-ТИ: Йордан Петров Петров   ДАС1: Владимир Вълков Вълков  ДАС2: Петър Григоров Григоров 
СН: Йордан Веселинов Гулев   
 
11, Мар 2018 г. Неделя 17:30 ч. 
ПФК Левски АД - Етър 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1: Димитър Божидаров Стоилов    АС2: Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов   ДАС1: Мартин Емилов Стоименов   ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев 
СН: Йордан Динков Сталев   
 
12, Мар 2018 г. Понеделник 17:30 ч. 
ФК Верея - ПФК Ботев АД 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров   АС1: Георги Йорданов Дойнов   АС2: Мартин Иванов Димитров 
4-ТИ: Борислав Николаев Колев   ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев   ДАС2: Георги Милков Гинчев 
СН: Веселин Богданов Йорданов   
 
13, Мар 2018 г. Вторник 17:30 ч. 
ФК Дунав 2010 - ПФК Славия АД 
ГС: Драгомир Димитров Драганов   АС1: Димо Дамянов Вълчев   АС2: Станимир Илков Илков 
4-ТИ: Велислав Христов Миленков   ДАС1: Петър Кирилов Костадинов  ДАС2: Стефан Демирев Павлов 
СН: Йордан Костадинов Иванов
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