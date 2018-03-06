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Сватбата ще се забавлява на мач на Локо
09:21 / 06.03.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Ивайло Стоянов - Сватбата ще свири мача Септември - Локо Пд
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 24-ия кръг в Първа лига. Двубоят между Ботев и Витоша в Коматево бе поверен на Петър Костадинов, а гостуването на Локо на Септември ще ръководи Ивайло Стоянов - Сватбата.

6, Мар 2018 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Ангел Любенов Ангелов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Валери Николов Цветков

7, Мар 2018 г. Сряда 12:30 ч.
ПФК Ботев АД - Витоша
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Станислав Тошев Ставров ДАС2: Валентин Станчев Железов
СН: Кирил Петков Йорданов

7, Мар 2018 г. Сряда 15:00 ч.
Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Вангел Борисов Вангелов ДАС2: Мартин Емилов Стоименов
СН: Петър Стоянов Петров

7, Мар 2018 г. Сряда 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев ДАС1: Георги Димитров Давидов ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Мартин Живков Богдев

8, Мар 2018 г. Четвъртък 12:30 ч.
ПФК Славия АД - ФК Верея
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Веселинов Маргаритов
4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров ДАС1: Никола Антонов Попов ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Кольо Димитров Данев

8, Мар 2018 г. Четвъртък 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Дунав 2010
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Веселин Мишев Добриянов ДАС1: Николай Йорданов Колев ДАС2: Димитър Цолов Буров
СН: Костадин Ангелов Гергинов

8, Мар 2018 г. Четвъртък 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - Етър
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Петър Николов Джугански ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Радослав Петров Гидженов
СН: Костадин Георгиев Стоичков

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Ще ни нагласят нещо щом Сватбата на това дерби са сложили!
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