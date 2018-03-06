Сватбата ще се забавлява на мач на Локо

© Plovdiv24.bg Ивайло Стоянов - Сватбата ще свири мача Септември - Локо Пд БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 24-ия кръг в Първа лига. Двубоят между Ботев и Витоша в Коматево бе поверен на Петър Костадинов, а гостуването на Локо на Септември ще ръководи Ивайло Стоянов - Сватбата. 6, Мар 2018 г. Вторник 17:30 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Ангел Любенов Ангелов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев

СН: Валери Николов Цветков



7, Мар 2018 г. Сряда 12:30 ч.

ПФК Ботев АД - Витоша

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Станислав Тошев Ставров ДАС2: Валентин Станчев Железов

СН: Кирил Петков Йорданов



7, Мар 2018 г. Сряда 15:00 ч.

Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Вангел Борисов Вангелов ДАС2: Мартин Емилов Стоименов

СН: Петър Стоянов Петров



7, Мар 2018 г. Сряда 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Левски АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев ДАС1: Георги Димитров Давидов ДАС2: Георги Милков Гинчев

СН: Мартин Живков Богдев



8, Мар 2018 г. Четвъртък 12:30 ч.

ПФК Славия АД - ФК Верея

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Веселинов Маргаритов

4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров ДАС1: Никола Антонов Попов ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов

СН: Кольо Димитров Данев



8, Мар 2018 г. Четвъртък 15:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ФК Дунав 2010

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Веселин Мишев Добриянов ДАС1: Николай Йорданов Колев ДАС2: Димитър Цолов Буров

СН: Костадин Ангелов Гергинов



8, Мар 2018 г. Четвъртък 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - Етър

ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Петър Николов Джугански ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Радослав Петров Гидженов

СН: Костадин Георгиев Стоичков