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Ето ги реферите в първите пролетни мачове на Ботев и Локо
11:57 / 15.02.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Станислав Тодоров ще свири мача между Левски и Ботев
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 21-ия кръг на Първа лига. Двубоят Локо (Пд) - Пирин бе поверен на Николай Йорданов, а сблъсъкът между Левски и Ботев (Пд) ще бъде ръководен от Станислав Тодоров.

17, Фев 2018 г. Събота 13:00 ч.
Етър - Септември София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев ДАС1: Ангел Любенов Ангелов ДАС2: Георги Кънчев Димитров
СН: Костадин Ангелов Гергинов

17, Фев 2018 г. Събота 15:00 ч.
ФК Верея - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев ДАС1: Георги Димитров Давидов ДАС2: Стефан Демирев Павлов
СН: Валери Николов Цветков

17, Фев 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое ЕАД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов ДАС1: Станислав Тошев Ставров ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Мартин Живков Богдев

18, Фев 2018 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Мартин Емилов Стоименов
СН: Димитър Панайотов Костов

18, Фев 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Славия АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Димитър Иванов Желязков ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Кольо Димитров Данев

18, Фев 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Ботев АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Георги Петров Георгиев ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Георги Юлиянов Иванов
СН: Костадин Георгиев Стоичков

19, Фев 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
Витоша - ФК Дунав 2010
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Радослав Петров Гидженов
СН: Илонка Миланова Джалева

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hoodlom
Защо нямате тема за избора на генерален секретар на ООН?
преди 2 ч. и 24 мин.
0
 
 
Тоя Станислав - направо ни е отрязал главата на Герена. Локото пък - с един много противен тип и рефер, ама много отровен рефер - Николай Йорданов /Колев/.
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