Ето ги реферите в първите пролетни мачове на Ботев и Локо

© Plovdiv24.bg Станислав Тодоров ще свири мача между Левски и Ботев БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 21-ия кръг на Първа лига. Двубоят Локо (Пд) - Пирин бе поверен на Николай Йорданов, а сблъсъкът между Левски и Ботев (Пд) ще бъде ръководен от Станислав Тодоров. 17, Фев 2018 г. Събота 13:00 ч.

Етър - Септември София

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев ДАС1: Ангел Любенов Ангелов ДАС2: Георги Кънчев Димитров

СН: Костадин Ангелов Гергинов



17, Фев 2018 г. Събота 15:00 ч.

ФК Верея - ПФК ЦСКА-София

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев ДАС1: Георги Димитров Давидов ДАС2: Стефан Демирев Павлов

СН: Валери Николов Цветков



17, Фев 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Берое ЕАД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов ДАС1: Станислав Тошев Ставров ДАС2: Георги Милков Гинчев

СН: Мартин Живков Богдев



18, Фев 2018 г. Неделя 12:30 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Мартин Емилов Стоименов

СН: Димитър Панайотов Костов



18, Фев 2018 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Славия АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Димитър Иванов Желязков ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов

СН: Кольо Димитров Данев



18, Фев 2018 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Левски АД - ПФК Ботев АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Георги Петров Георгиев ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Георги Юлиянов Иванов

СН: Костадин Георгиев Стоичков



19, Фев 2018 г. Понеделник 17:30 ч.

Витоша - ФК Дунав 2010

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански

4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Радослав Петров Гидженов

СН: Илонка Миланова Джалева