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Трима от Ботев и един юноша на Локо почнаха подготовка с националния тим
14:13 / 13.02.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът Ангел Стойков тренира младите ни национали в Бояна
Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 18 години (набор 2000) Ангел Стойков повика 36 футболисти за тридневен тренировъчен лагер-сбор до 14 февруари. Подготовката в Националната футболна база "Бояна" включва редица тренировъчни занимания, както и двустранна игра.

В състава на нашите са трима от Ботев (Пд) - Стилиян Ангелов, Василен Марков и Евгени Димитров, както и юношата на Локо Стефан Дафовски, който сега е вратар на Киево.

Ето групата на България U18:

Вратари: Стефан Дафовски ("Киево", Италия); Дамян Дамянов ("Лудогорец"), Стилян Ангелов ("Ботев" Пд), Петър Иванов ("Левски");

Защитници: Тихомир Димитров ("Лудогорец"), Никола Борисов (ЦСКА-София), Адриан Гиргинов (ЦСКА-София), Мартин Михайлов ("Славия"), Ангел Каракашев ("Славия"), Мартин Дичев ("Черно море"), Виктор Попов ("Черно море"), Иво Димитров ("Септември"), Слави Косов ("Септември"), Валентин Иванов ("Берое"), Веселин Весков ("Берое"), Василен Марков ("Ботев" Пд);

Полузащитници и нападатели: Стефан Гаврилов ("Шефилд Уензди", Англия), Христо Иванов ("Барнет", Англия), Георги Стоянов ("Лудогорец"), Хюсеин Кельовуев ("Лудогорец"), Доменик Янков ("Лудогорец"), Емануил Личев (ЦСКА-София), Божидар Чуканов (ЦСКА-София), Филип Ангелов ("Славия"), Христо Киров ("Септември"), Иван Гюров ("Септември"), Евгени Димитров ("Ботев" Пд), Методи Стефанов ("Пирин" Благоевград), Красимир Милошев ("Локомотив" София), Преслав Боруков ("Шефилд Уензди", Англия), Джошкун Михайлов ("Лийдс", Англия), Лъчезар Иванов ("Уест Хям", Англия), Димитър Митков ("Лудогорец"), Пламен Петров ("Славия"), Лъчезар Йорданов ("Черно море"), Симеон Димитров ("Левски");

Селекционер: Ангел Стойков

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