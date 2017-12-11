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Вече официално: Локо скъса договора с този футболист
16:40 / 26.01.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
ПФК Локомотив Пловдив разтрогна по взаимно съгласие с футболиста Халед Аяри, обявиха официално от Лаута.

Plovdiv24.bg вече информира своите читатели, че той не попада в плановете на треньора на черно-белите Бруно Акрапович.

ПФК Локомотив благодари на Халед Аяри и му пожелава в бъдеще успехи в личен и професионален план, се казва още в официалното съобщение.

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