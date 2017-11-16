Мощно избухване срещу "треньорчето-физкултурник" Акрапович

© Plovdiv24.bg Освободеният от Локомотив Пловдив бивш капитан Пламен Крумов избухна остро срещу треньора Бруно Акрапович. В същото време защитникът се изказа ласкаво за легендите на черно-белите, с които е имал възможността да работи по време на 2,5-годишния си престой на Лаута.

Ето какво написа Крумов в личния си профил във Фейсбук:

Благодаря ти, ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ!!! За мен беше чест в продължение на две години и половина да нося черно-бялото райе, а в последните месеци и капитанската лента на този велик клуб!!! Щастлив съм , че имах възможността да се запозная и дори да бъда съотборник с част от легендите на този клуб! Христо Бонев, Николай Курбанов, Христо Колев - Бащата, Краси Костов (лека му пръст), Едуард Ераносян, Петър Пашев, Мартин Камбуров, Кирил Котев, Ванчо Траянов и др.



Не спечелих нито един трофей, но спечелих много повече! Спечелих уважението на черно-бялата общност с всеотдайната си игра! В тези две и половина години изживях уникални моменти! Незабравими мачове и победи!



Няма как за два месеца един физкултурник (треньорчето) да изтрие тези позитивни моменти! За съжаление отборът е в лоши ръце, но много скоро всичко ще си дойде на мястото.



Пожелавам на вече бившите си съотборници здраве и много късмет . Ще им трябва и доста търпение!!!



Благодаря на феновете за подкрепата! Благодаря на ръководството и на собственика за коректното отношение към мен. Локомотив Пловдив винаги ще заема част в сърцето ми!!!



Казвам довиждане, а не сбогом!!!



На добър час, ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ"!