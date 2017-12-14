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Левски пуска Пиргов в Ботев, но срещу Меледже?
18:57 / 09.01.2018 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Възможно е Левски и Ботев Пловдив да направят размяна на футболисти. Столичният гранд и "канарчетата" може да разменят Димитър Пиргов и Яя Меледже, твъдри Дарик радио.



Меледже взе участие в 9 мача през настоящия сезон в Първа лига.
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