Локо пожела успех на маричанки в Шампионската лига

© Plovdiv24.bg Тази вечер в пловдивската зала Колодрума ще се проведе срещата от женската волейболна шампионска лига между отборите на Марица Пловдив и Динамо Казан (Русия).

Началният час за този исторически за пловдивчанки двубой е 18:30. ПФК Локомотив Пловдив пожелава успех на ВК Марица Пловдив в мача им днес и нека продължават да представят достойно града ни на европейската сцена, се казва в съобщението от Лаута.