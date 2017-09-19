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Локо пожела успех на маричанки в Шампионската лига
12:59 / 13.12.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Тази вечер в пловдивската зала Колодрума ще се проведе срещата от женската волейболна шампионска лига между отборите на Марица Пловдив и Динамо Казан (Русия).

Началният час за този исторически за пловдивчанки двубой е 18:30.

ПФК Локомотив Пловдив пожелава успех на ВК Марица Пловдив в мача им днес и нека продължават да представят достойно града ни на европейската сцена, се казва в съобщението от Лаута.

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