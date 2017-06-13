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Спорна дузпа лиши Марица от победа над лидера
18:54 / 25.11.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© ФК Марица
Марица изпусна да победи лидера във Втора лига Ботев (Враца) в мач от 16-ия кръг на първенството, който се игра на базата на Ботев в Коматево. Двата тима завършиха 1:1, като гостите изравниха чрез спорна дузпа две минути преди края.

Свилен Щерев даде преднина на маричани в 71-ата минута, след като засече подаване на Иван Гендов.

Домакините пропуснаха златния си шанс в 87-ата минута, когато Николай Колев удари греда.

Минута по-късно реферът Вангел Вангелов отсъди спорна дузпа за гостите за игра с ръка Алил Кардашев, която бе реализирана от Спас Георгиев.

Така Марица има вече 19 точки и заема 12-о място в класирането. Ботев (Враца) остава лидер с 34 точки.

До зимната пауза предстои изиграването на още един кръг, в който Марица гостува в Панагюрище на местния Оборище.

МАРИЦА: Илия Николов - капитан, Атанас Ташолов, Костадин Дяков, Мирослав Пушкаров, Атанас Куманов (Рангел Игнатов 80 мин.), Алил Кардашев, Джунейт Яшар, Христо Янчев (Петър Чалъков 46 мин.), Свилен Щерев, Димитър Юруков, Иван Гендов (Николай Колев 78 мин.)

БОТЕВ /Враца/: Николай Кръстев, Атанас Кабов (Тодор Чаворски 46 мин.), Атанас Димитров, Атанас Фиданин, Деян Иванов, Емил Стоев (Александър Александров 62 мин.), Ивайло Михайлов - капитан, Иво Харизанов, Кристиян Григоров, Борислав Борисов, Спас Георгиев (Янаки Смирнов 82 мин.)

ЖЪЛТИ КАРТОНИ: Атанас Ташолов, Свилен Щерев, Алил Кардашев, Христо Янчев/Марица/; Атанас Димитров, Деян Иванов, Спас Георгиеев /Ботев/

Съдийски състав: ГС: Вангел Вангелов АС1: Димитър Димитров, АС2: Станислав Груев, 4-ТИ: Никола Петров, СН: Деница Крумова

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