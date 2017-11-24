Скандално съдийско назначение за мача Локо - ЦСКА

Прави впечатление, че наряд за сблъсъка между Локо и ЦСКА-София на Лаута получи софийският рефер Ангел Ангелов.
Plovdiv24.bg
припомня, че само преди два кръга същият този съдия ощети грозно черно-белите при гостуването им на Левски на Герена, когато не посмя да отсъди 200-процентовна дузпа за игра с ръка в наказателното поле на домакините в последната минута на двубоя. Тогава Ангел Ангелов бе в ролята на допълнителен асистент съдия и помагаше на Николай Йорданов, а случката стана на 3-4 метра от него.
24 Ное 2017 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Черно море - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Никола Илиянов Атанасов
СН: Димитър Панайотов Костов
25 Ное 2017 г. Събота 13:00 ч.
Септември София - ПФК Ботев АД
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Георги Юлиянов Иванов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
25 Ное 2017 г. Събота 15:15 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Славия АД
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев ДАС1: Георги Николов Кабаков ДАС2: Мустафа Севди Шефкет
СН: Петър Стоянов Петров
25 Ное 2017 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Левски АД - ФК Верея
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Петър Николов Джугански ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Петков Йорданов
26 Ное 2017 г. Неделя 15:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Мартин Емилов Стоименов
СН: Георги Крумов Виделов
26 Ное 2017 г. Неделя 17:45 ч.
Етър - ФК Дунав 2010
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Радослав Петров Гидженов
СН: Константин Делов Писков
27 Ное 2017 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - Витоша
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Ивелин Венциславов Занев ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Светослав Петров Славов