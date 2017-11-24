Скандално съдийско назначение за мача Локо - ЦСКА

Прави впечатление, че наряд за сблъсъка между Локо и ЦСКА-София на Лаута получи софийският рефер Ангел Ангелов.

24 Ное 2017 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Черно море - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Никола Илиянов Атанасов

СН: Димитър Панайотов Костов



25 Ное 2017 г. Събота 13:00 ч.

Септември София - ПФК Ботев АД

ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Георги Юлиянов Иванов

СН: Костадин Георгиев Стоичков



25 Ное 2017 г. Събота 15:15 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Славия АД

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев ДАС1: Георги Николов Кабаков ДАС2: Мустафа Севди Шефкет

СН: Петър Стоянов Петров



25 Ное 2017 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Левски АД - ФК Верея

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Петър Николов Джугански ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Кирил Петков Йорданов



26 Ное 2017 г. Неделя 15:30 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК ЦСКА-София

ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Мартин Емилов Стоименов

СН: Георги Крумов Виделов



26 Ное 2017 г. Неделя 17:45 ч.

Етър - ФК Дунав 2010

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Радослав Петров Гидженов

СН: Константин Делов Писков



27 Ное 2017 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - Витоша

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Младен Маринчев Маринов

4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Ивелин Венциславов Занев ДАС2: Димитър Иванов Желязков

СН: Светослав Петров Славов

припомня, че само преди два кръга същият този съдия ощети грозно черно-белите при гостуването им на Левски на Герена, когато не посмя да отсъди 200-процентовна дузпа за игра с ръка в наказателното поле на домакините в последната минута на двубоя. Тогава Ангел Ангелов бе в ролята на допълнителен асистент съдия и помагаше на Николай Йорданов, а случката стана на 3-4 метра от него.