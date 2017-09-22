Ето го! Този съдия ще свири за четвърти път дербито на Пловдив!

Най-интересният мач от кръга - дербито на Пловдив, ще бъде свирено от Станислав Тодоров. Това ще е четвърти двубой между градските съперници, ръководен от шуменския съдия, припомня

В предишните 3 случая Локо и Ботев имат по една разменена победа, а веднъж мачът завършва наравно.



Първото дерби на Станислав Тодоров е на 4 ноември 2012 година, когато мачът на Лаута завършва 2:2 с по две попадения на Рангел Абушев и Тодор Неделев.



След това Тодоров свири Битката за Пловдив на 27 септември 2014 година в Коматево, когато "канарчетата" печелят с 2:0.



Последното дерби, ръководено от Станислав Тодоров, бе на 17 октомври 2015 година на Лаута. Тогава Локо спечели с 2:1, припомня още Plovdiv24.bg.



22 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Дунав 2010

ГС: Петър Стефанов Доровски

АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Вангел Борисов Вангелов ДАС2: Румен Красимиров Христов

СН: Кольо Димитров Данев



23 Сеп 2017 г. Събота 15:30 ч.

ПФК Славия АД - Витоша

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Петър Велизаров Митрев ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Петър Григоров Григоров

СН: Йордан Костадинов Иванов



23 Сеп 2017 г. Събота 17:30 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ФК Верея

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Мартин Емилов Стоименов

СН: Евгени Георгиев Георгиев



23 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Черно море - Етър

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Радослав Петров Гидженов

СН: Йордан Веселинов Гулев



24 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Георги Димитров Давидов

СН: Петър Стоянов Петров



24 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.

Септември София - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Георги Юлиянов Иванов ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Ичко Лозев Лозев



25 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Левски АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Станислав Тошев Ставров ДАС2: Георги Милков Гинчев

СН: Костадин Георгиев Стоичков