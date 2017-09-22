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Ето го! Този съдия ще свири за четвърти път дербито на Пловдив!
13:17 / 21.09.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 10-ия кръг в Първа лига.

Най-интересният мач от кръга - дербито на Пловдив, ще бъде свирено от Станислав Тодоров. Това ще е четвърти двубой между градските съперници, ръководен от шуменския съдия, припомня Plovdiv24.bg.

В предишните 3 случая Локо и Ботев имат по една разменена победа, а веднъж мачът завършва наравно.

Първото дерби на Станислав Тодоров е на 4 ноември 2012 година, когато мачът на Лаута завършва 2:2 с по две попадения на Рангел Абушев и Тодор Неделев.

След това Тодоров свири Битката за Пловдив на 27 септември 2014 година в Коматево, когато "канарчетата" печелят с 2:0.

Последното дерби, ръководено от Станислав Тодоров, бе на 17 октомври 2015 година на Лаута. Тогава Локо спечели с 2:1, припомня още Plovdiv24.bg.

22 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Дунав 2010
ГС: Петър Стефанов Доровски
АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Вангел Борисов Вангелов ДАС2: Румен Красимиров Христов
СН: Кольо Димитров Данев

23 Сеп 2017 г. Събота 15:30 ч.
ПФК Славия АД - Витоша
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Петър Велизаров Митрев ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Йордан Костадинов Иванов

23 Сеп 2017 г. Събота 17:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Верея
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Мартин Емилов Стоименов
СН: Евгени Георгиев Георгиев

23 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Черно море - Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Радослав Петров Гидженов
СН: Йордан Веселинов Гулев

24 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Георги Димитров Давидов
СН: Петър Стоянов Петров

24 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.
Септември София - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Георги Юлиянов Иванов ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Ичко Лозев Лозев

25 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Левски АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Станислав Тошев Ставров ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Костадин Георгиев Стоичков

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Няма проблем . Локомотив е спокоен . но Жълтурите се насраха !
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Има една поговорка: "На крив отбор съдията му пречи". Това "дерби" между отбора на Пловдив и този на Столипинабад ще бъде спечелено от оня, който плати повече. А всички знаят, че дон Крушаро бая напълни торбата от продадените на Пирин и Славия мачове...
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