Ангел Кодинов обра титлите в кануто на шампионата в Пловдив

© Ангел Кодинов (СККК Чипилски, треньор Владимир Генов) обра титлите в кануто на индивидуалния шампионат за мъже и жени, минал на Гребния канал в Пловдив. Ангел спечели четирите старта с единичната лодка (1000, 500, 200 и 5000 метра), стана първи на 1000 и 500 м в двойка с партньора си Атанас Хорозов. Така Кодинов остана единственият гребец в личния шампионат, който взема шест първи места. Отличията му помогнаха на Чипилски да се нареди непосредствено след Локомотив по броя на титлите.



Състезателите от Русе взеха общо 9 първи места. Трите наши клуба разпределиха така отличията: Чипилски 7 (6, 0, 1), Тракия 10 (3, 4, 3) и Асеновец 8 (0, 3, 5).



Шампионите от личното първенство и медалистите от региона:



1000 метра - Мъже: С1- Ангел Кодинов (Чипилски), 3. Емил Банков (Асеновец); С2- Чипилски (Кодинов, Атанас Хорозов); С4- Локомотив (Рс), 2. Асеновец (Милен Николов, Делян Григоров, Венцислав Петров, Йордан Григоров). К1- Мирослав Кирчев (Дунав), 2. Христо Реков (Тракия); К2- Дунав; К4- Дунав; Жени: К1-Даниела Недева, К2- Локо (Рс).



500 метра - С1- Ангел Кодинов; С2- Кодинов/Хорозов, 2. Даниел Сибихов/Николай Узунов (Тр); К1-М. Кирчев, 2. Христо Реков (Тр); К2-Дунав; Жени - К1-Д. Недева, 3. Пламена Съйкова (Тр), К2-Локо (Рс); К4-Локо (Рс). С2- Тракия (Станилия Стаменова/ Демира Донева), 2. Тракия (Ирена Лесова/Златка Димитрова).



200 метра - С1- Ангел Кодинов, 3. Милен Николов (Асц); С2- Тракия (Даниел Сибихов/Николай Узунов, 2. Асеновец (Йордан Григоров/Георги Бакърджиев), 3. Асеновец (Милен Николов, Делян Григоров); К1-Кристиян Душев (Локо, Рс); К2- Локо (Рс), 3. Асеновец (Тодор Колевски /Станислав Димитров); Жени - К1-Анастасия Лавренова (Локо), 3. Пламена Съйкова (Тр); К2- Локо (Рс); С1-Станилия Стаменова, 3. Демира Донева (Тр).



5000 м: С1- Ангел Кодинов, 3. Атанас Хорозов; К1-Мирослав Кирчев, 3. Тодор Колевски; К1-Даниела Недева.