ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (17)
Има ли изненадани? Един и същи съдия в трето поредно гостуване на Ботев
12:20 / 14.09.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Николай Йорданов (вдясно) отново ще раздава правосъдие в мач на Ботев извън Пловдив
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 9-ия кръг в Първа лига:

Прави впечатление, че Николай Йорданов ще свири трето поредно гостуване на Ботев. Арбитърът раздаваше правосъдие на терена при равенството срещу Берое под Аязмото (1:1) и ремито срещу Етър във Велико Търново (също 1:1).

15 Сеп 2017 г. Петък 17:15 ч.
Етър - ПФК Берое ЕАД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев
ДАС1: Петър Кирилов Костадинов, ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Кирил Петков Йорданов

15 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Левски АД - Септември София
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС1: Веселин Мишев Добриянов, АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов
ДАС1: Драгомир Димитров Драганов, ДАС2: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов

16 Сеп 2017 г. Събота 17:45 ч.
ФК Верея - ФК Дунав 2010
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков
ДАС1: Станислав Тошев Ставров, ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков

16 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов
ДАС1: Волен Валентинов Чинков, ДАС2: Петър Стефанов Доровски
СН: Мартин Живков Богдев

17 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.
Витоша - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов
АС1: Тони Бонев Пандарски, АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов
ДАС1: Георги Николов Кабаков, ДАС2: Владимир Вълков Вълков
СН: Антон Симеонов Генов

17 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Славия АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Андрей Венков Николов
ДАС1: Мустафа Севди Шефкет, ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Кирил Манолов Лозанов

18 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Ботев АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски
ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров, ДАС2: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Светослав Петров Славов

Още по темата: общо новини по темата: 3
13.09.2017
13.09.2017
12.09.2017






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Прогнозирай
Черноморец Бч
16.09
Локомотив Сф
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Мила отсрами Пловдив на атлетически игри в Бърно
 Спектакъл с над 150 участници на шоуто между Барса и звездния тим на Стоичков
 Тетрадки с локомотивски мотиви на Лаута за първия учебен ден
 Националка с много трофеи подписа за 3 години с Марица
 Локо прегази Сокол (Марково) с 8:1 за Купата на БФС
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2016 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: