Децата на Пловдив казват "НЕ" на пасивния начин на живот

Инструктори и треньори, хореографи, ръководители на спортни клубове, представители на популярни видове спорт и културни организации ще водят по установен график в различните общински училища занимания на открито, насочени към подобряване на спортната подготовка, двигателната култура и общия физически тонус на учениците.

Програмите ще бъдат съобразени с възрастта на подрастващите във всяко училище, така че наред с умереното физическо натоварване, участниците да се забавляват и релаксират. Те ще са подходящи и за деца със специални образователни потребности. Преди началото на учебния ден или по време на голямото междучасие децата ще могат да се раздвижат с основни стъпки от Street dance или да научат някои хватки от най-известните бойни спортове за самоотбрана.

Дейностите, включени в проекта, са в широк диапазон - от дихателни практики и упражнения срещу стреса и умората, до релаксиращи движения от най-популярните танцови стилове.

През първия срок на новата учебна година в проекта ще участват ученици от ОУ "Райна Княгиня", ОУ "Васил Левски", ОУ "Екзарх Антим I", СОУ "Черноризец Храбър", СОУ "Свети Седмочисленици", СOУ "Св.Св. Кирил и Методий". Основни партньори при реализирането на идеята и цялостната организация са Район "Тракия" - Община Пловдив и Пловдивския културен институт.



В първия сезон на "Спортно междучасие" личен пример на децата ще дават спортисти от 16 пловдивски клуба, между които СПОРТЕН КЛУБ "АЕРОБИКА АМД", КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА "БРИЛЯНТ", АРМЕЙСКИ СПОРТЕН ТАЕКУОН-ДО КЛУБ "ТРАКИЯ", ДЖУДО КЛУБ "ГЛАДИАТОР" и др.



Инициативата се подкрепя и от носителите на Kупа България ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ, както и oт професионалистите на ТЕНИС КЛУБ "ЛОКОМОТИВ" и ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "МАРИЦА". Тренировки ще водят и хореографите от най-голямото училище за хип-хоп и улични танци в страната THE CENTER, клубовете по ZUMBA DANCE и COMBO GYM от Пловдивския културен институт и първото у нас Студио за свободни танци DANCE TO THE MAX.



Всички тренировки са подходящи за развитие на двигателната култура за ученици от основните и средните училища. Практиките за разтоварване от психическата умора и стреса ще води лично директорът на Пловдивския културен институт Марияна Стракова - дългогодишен преподавател и създател на Център "Промяна".



Патрон на проекта е кметът на район "Тракия" Костадин Димитров. По негова идея преди 2 години в няколко училища в Пловдив се проведоха поредица от сутрешни занимания, водени от успели пловдивски спортисти. Димитров е активен спортист, президент и старши треньор на Армейски Спортен Таекуон-до Клуб "Тракия" гр. Пловдив и вицепрезидент на Българска Федерация по таекуон-до. Той e 6-ти дан, 7-кратен републикански шампион и национален състезател на Република България.



Учениците ще се запознаят и с известни спортисти от СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС "САШО ХРИСТОВ" и АРМЕЙСКИ СПОРТЕН КАРАТЕ КЛУБ, както и с движения на прабългарското бойно изкуство ДА ДАО. Практики, подходящи и за деца, ще демонстрира лично сохай Стойчо Яковски.



Участието в заниманията е абсолютно доброволно. Предвижда се, при желание от страна на участниците, дейностите по проекта да бъдат осъществявани и през следващите години, като в тях могат да се включат неограничен брой училища. Целта е децата да дадат пример на повече свои връстници, да се обявят заедно срещу застоелия начин на живот и в подкрепа на борбата със затлсътяването.



Идеята на "Спортно междучасие" е да предостави на децата възможността сами да изберат своя спорт, както и да изградят по собствено желание устойчиви навици за ежедневни активни физически занимания.



Проектът "Спортно междучасие" на Фондация "Заедно" се реализира в партньорство с Район "Тракия" и Пловдивски културен институт, с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма "Пловдив за младите" .



До 30 ноември 2017 г. ще бъдат проведени над 100 занимания. Първата тренировка ще бъде на 18.09.2017 г. (понеделник) от 09.40 ч. в училище "Екзарх Антим" I, в район "Централен". Официалното откриване е планирано за 26.09.2017 г. (вторник) в СОУ "Черноризец Храбър".



Проектът е в синхрон с целите на Националната програма за младежта на ММС за насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.Той има моралната подкрепа на Георги Титюков - зам.-кмет "Спорт, младежки дейности и социална политика" и Стефан Стоянов - зам.-кмет "Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество" в Община Пловдив.



Екипът на "Спортно междучасие" вярва, че осъществяването на подобни идеи могат със сигурност да запознаят и разкрият пред децата и младите хора различни възможности за спорт и активна физическа дейност, които да им помагат за поддържане на добра спортна форма и едновременно с това да им доставят удоволствие. Пловдив може да даде добър пример - пример, който да се мултиплицира във все по-голям брой учебни заведения и да привлича все повече участници.



Всеки, който иска да подкрепи идеята и желае да следи актуалната информация около заниманията и участието на децата в "Спортно междучасие", може да го направи на страница на проекта в социалната мрежа