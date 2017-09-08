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Ето го съдията, който ще свири Ботев срещу Левски в Коматево
13:07 / 07.09.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Волен Чинков ще има тежката задача да свири неделния сблъсък в Коматево
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 8-ия кръг в Първа лига.

8 Сеп 2017 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров
ДАС1: Никола Антонов Попов, ДАС2: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов

8 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Верея
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Диян Христов Вълков, АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Младен Маринчев Маринов
ДАС1: Ангел Любенов Ангелов, ДАС2: Георги Юлиянов Иванов
СН: Валери Николов Цветков

9 Сеп 2017 г. Събота 17:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС1: Пламен Хинков Хинков, АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Борислав Николаев Колев
ДАС1: Георги Кънчев Димитров, ДАС2: Мартин Емилов Стоименов
СН: Евгени Тодоров Геров

9 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Димитър Русенов Русев, АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев
ДАС1: Валентин Станчев Железов, ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йордан Динков Сталев

10 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - Витоша
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Димо Дамянов Вълчев, АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов
ДАС1: Петър Кирилов Костадинов, ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Веселин Богданов Йорданов

10 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Левски АД
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Веселин Мишев Добриянов
ДАС1: Николай Йорданов Колев, ДАС2: Ангел Детелинов Баялцалиев
СН: Георги Крумов Виделов

11 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
Септември София - Етър
ГС: Петър Стефанов Доровски
АС1: Павлин Цветанов Михайлов, АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Йордан Петров Петров
ДАС1: Владимир Вълков Вълков, ДАС2: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Йордан Веселинов Гулев

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Късмет за Локото и за Ботев - Ставров и Чинков са "наши 'ора"...
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