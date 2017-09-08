Ето го съдията, който ще свири Ботев срещу Левски в Коматево

© Plovdiv24.bg Волен Чинков ще има тежката задача да свири неделния сблъсък в Коматево БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 8-ия кръг в Първа лига. 8 Сеп 2017 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров

ДАС1: Никола Антонов Попов, ДАС2: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Димитър Панайотов Костов



8 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Верея

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Диян Христов Вълков, АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Младен Маринчев Маринов

ДАС1: Ангел Любенов Ангелов, ДАС2: Георги Юлиянов Иванов

СН: Валери Николов Цветков



9 Сеп 2017 г. Събота 17:30 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Станислав Тошев Ставров

АС1: Пламен Хинков Хинков, АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Борислав Николаев Колев

ДАС1: Георги Кънчев Димитров, ДАС2: Мартин Емилов Стоименов

СН: Евгени Тодоров Геров



9 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Славия АД - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Димитър Русенов Русев, АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев

ДАС1: Валентин Станчев Железов, ДАС2: Валентин Георгиев Станчев

СН: Йордан Динков Сталев



10 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ФК Дунав 2010 - Витоша

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Димо Дамянов Вълчев, АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов

ДАС1: Петър Кирилов Костадинов, ДАС2: Георги Милков Гинчев

СН: Веселин Богданов Йорданов



10 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Левски АД

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Веселин Мишев Добриянов

ДАС1: Николай Йорданов Колев, ДАС2: Ангел Детелинов Баялцалиев

СН: Георги Крумов Виделов



11 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

Септември София - Етър

ГС: Петър Стефанов Доровски

АС1: Павлин Цветанов Михайлов, АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Йордан Петров Петров

ДАС1: Владимир Вълков Вълков, ДАС2: Рюстем Джемил Карагарен

СН: Йордан Веселинов Гулев