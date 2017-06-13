Топ трансфер в Марица, бивш халф на Ботев се върна в "Кършияка"

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Спортно-техническото ръководство на маричани вярва, че Дяков ще е от голяма полза за тима и със своя опит и умения ще помогне за доброто представяне на състава, съобщиха от "Кършияка".





Костадин Дяков започва да тренира футбол в школата на Ботев (Пловдив) през 1993. През 1995 година преминава в школата на "Марица", където постига немалко успехи под ръководството на Огнян Атанасов.





На 17 години е привлечен в ДЮШ на Левски (София). През 2005 г. е преотстъпен на Вихрен (Сандански) и именно с този тим дебютира в професионалния футбол, като записва 6 мача.





Следват 2 сезона за Родопа (Смолян), като в "А" ПФГ записва 36 мача и 1 гол. В "А" група играе още "Черноморец", "Ботев", "Славия", "Пирин" и "Монтана".



