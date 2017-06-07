Важно! БФС насрочи датата на дербито

© Plovdiv24.bg БФС утвърди днес програмата за следващите няколко кръга в Първа лига, както и двубоите от 1/16-финалите за Купата на България.

Пловдивското дерби от 10-ия кръг ще се играе на 24 септември (неделя) от 17,30 часа в Коматево.

Първа лига м.Септември



Отложена среща от първи кръг

06.09/сряда/

Левски - Лудогорец 20.00 Диема спорт



VІII кръг

08.09 /петък/

Берое - Черно море 17.30 Диема спорт

ЦСКА -София - Верея 20.00 Диема спорт



09.09 /събота/

Пирин - Локомотив Пд 17.30 Диема

Славия - Лудогорец 20.00 Диема спорт



10.09 /неделя/

Дунав - Витоша 17.30 Диема спорт

Ботев Пд - Левски 20.00 Диема спорт



11.09/понеделник/

Септември - Етър 20.00 Диема спорт



IX кръг

15.09 /петък/

Етър - Берое 17.00 Диема спорт

Левски - Септември 20.00 Диема спорт



16.09 /събота/

Верея - Дунав 17.45 Диема

Черно море - ЦСКА -София 20.00 Диема спорт



17.09 /неделя/

Витоша - Пирин 17.30 Диема спорт

Локомотив Пд - Славия 20.00 Диема спорт



18.09 /понеделник/

Лудогорец - Ботев Пд 20.00 Диема спорт



Купа България 1/16 финал



19.09 /вторник/

Несебър - ЦСКА-София 16.00 Диема спорт

Север - Берое 16.00

ЮЗ-София - Септември Сф 16.00

ЮИ-Пловдив - Дунав Рс 16.00

Нефтохимик Бс - Царско село 16.00

Ботев Гъл. - Левски Сф 19.00 Диема спорт



20.09 /сряда/

Локомотив Сф - Верея 16.00

Струмска слава - Созопол 16.00

Поморие - Етър ВТ 16.00

Монтана - Черно море 16.00

Ботев Враца - Пирин Бл 16.00

Черноморец Бч - Славия Сф 16.00

Литекс - Витоша Бист 20.00 Диема спорт



21.09 /четвъртък/

Оборище Пан. - Лудогорец 16.00

Марица - Локомотив Пд 16.00

Локомотив ГО - Ботев Пд 20.00 Диема спорт



X кръг

22.09 /петък/

Берое - Левски 17.30 Диема спорт

ЦСКА -София - Дунав 20.00 Диема спорт



23.09 /събота/

Славия - Витоша 15.30 Диема

Черно море - Етър 20.00 Диема спорт



24.09 /неделя/

Ботев Пд - Локомотив Пд 17.30 Диема спорт

Септември - Лудогорец 20.00 Диема спорт



25.09/понеделник/

Пирин - Верея 20.00 Диема спорт



XI кръг

29.09 /петък/

Локомотив Пд - Септември 17.30 Диема спорт

Верея - Славия 20.00 Диема спорт



30.09 /събота/

Етър - ЦСКА-София 14.45 Диема спорт

Витоша - Ботев Пд 17.45 Диема

Дунав - Пирин 20.00 Диема спорт



01.10 /неделя/

Левски - Черно море 17.30 Диема спорт

Лудогорец - Берое 20.00 Диема спорт



Отложена среща от IV - ти кръг



12.10 /четвъртък/

Ботев Пд - Септември Сф 20.00 Диема спорт



XII кръг

13.10 /петък/

Берое - Локомотив Пд 20.00 Диема спорт



14.10 /събота/

Славия - Дунав 15.30 Диема

Черно море - Лудогорец 20.00 Диема спорт



15.10 /неделя/

Етър - Левски 17.30 Диема спорт

ЦСКА-София - Пирин 20.00 Диема спорт



16.10/понеделник/

Септември - Витоша 17.30 Диема спорт

Ботев Пд - Верея 20.00 Диема спорт



Приема предложената програма от 7-ми до 11-ти кръг на Втора лига както следва:



Втора лига

м.Септември



VII кръг

09.09 /събота/

Оборище Пан. - Поморие 17.00

Ботев Гълъбово - Царско село 17.00

Монтана - Несебър 17.00

Локомотив Сф - Нефтохимик Бс 17.00

Созопол - Струмска слава 18.00



10.09 /неделя/

Лудогорец ІІ - Локомотив ГО 17.00



11.09 /понеделник/

Ботев Вр - Литекс 17.00 Диема спорт

Марица Пд - Черноморец Балч 17.00



VIII кръг

15.09 /петък/

Струмска слава - Нефтохимик Бс 17.00

Несебър - Марица Пд 17.00

Созопол - Ботев Гълъбово 18.00



16.09 /събота/

Поморие - Монтана 17.00

Черноморец Балч - Локомотив Сф 17.00

Царско село - Лудогорец ІІ 17.00

Локомотив ГО - Ботев Вр 18.00

Литекс - Оборище Пан. 18.00



IX кръг

24.09 /неделя/

Ботев Гълъбово - Струмска слава 17.00

Монтана - Литекс 17.00

Локомотив Сф - Несебър 17.00

Нефтохимик Бс - Черноморец Балч 17.00



25.09 /понеделник/

Ботев Вр - Царско село 17.00 Диема спорт

Лудогорец ІІ - Созопол 17.00

Марица Пд - Поморие 17.00

Оборище Пан. - Локомотив ГО 17.00



X кръг

29.09/петък/

Ботев Гълъбово - Лудогорец ІІ 17.00



30.09 /събота/

Струмска слава - Черноморец Балч 17.00

Несебър - Нефтохимик Бс 17.00

Литекс - Марица Пд 18.00



01.10 /неделя/

Царско село - Оборище Пан. 16.00

Локомотив ГО - Монтана 17.00

Созопол - Ботев Вр 17.00



02.10 /понеделник/

Поморие - Локомотив Сф 20.00 Диема спорт



XI кръг

13.10 /петък/

Марица Пд - Локомотив ГО 16.00

Монтана - Царско село 16.00 Диема спорт



14.10 /събота/

Ботев Вр - Ботев Гълъбово 16.00

Оборище Пан. - Созопол 16.00

Локомотив Сф - Литекс 16.00

Нефтохимик Бс - Поморие 16.00

Черноморец Балч - Несебър 16.00



15.10 /неделя/

Лудогорец ІІ - Струмска слава 16.00



БФС си запазва правото на промени в програмата.