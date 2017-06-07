|
|Важно! БФС насрочи датата на дербито
БФС утвърди днес програмата за следващите няколко кръга в Първа лига, както и двубоите от 1/16-финалите за Купата на България.
© Plovdiv24.bg
Пловдивското дерби от 10-ия кръг ще се играе на 24 септември (неделя) от 17,30 часа в Коматево.
Първа лига
м.Септември
Отложена среща от първи кръг
06.09/сряда/
Левски - Лудогорец 20.00 Диема спорт
VІII кръг
08.09 /петък/
Берое - Черно море 17.30 Диема спорт
ЦСКА -София - Верея 20.00 Диема спорт
09.09 /събота/
Пирин - Локомотив Пд 17.30 Диема
Славия - Лудогорец 20.00 Диема спорт
10.09 /неделя/
Дунав - Витоша 17.30 Диема спорт
Ботев Пд - Левски 20.00 Диема спорт
11.09/понеделник/
Септември - Етър 20.00 Диема спорт
IX кръг
15.09 /петък/
Етър - Берое 17.00 Диема спорт
Левски - Септември 20.00 Диема спорт
16.09 /събота/
Верея - Дунав 17.45 Диема
Черно море - ЦСКА -София 20.00 Диема спорт
17.09 /неделя/
Витоша - Пирин 17.30 Диема спорт
Локомотив Пд - Славия 20.00 Диема спорт
18.09 /понеделник/
Лудогорец - Ботев Пд 20.00 Диема спорт
Купа България 1/16 финал
19.09 /вторник/
Несебър - ЦСКА-София 16.00 Диема спорт
Север - Берое 16.00
ЮЗ-София - Септември Сф 16.00
ЮИ-Пловдив - Дунав Рс 16.00
Нефтохимик Бс - Царско село 16.00
Ботев Гъл. - Левски Сф 19.00 Диема спорт
20.09 /сряда/
Локомотив Сф - Верея 16.00
Струмска слава - Созопол 16.00
Поморие - Етър ВТ 16.00
Монтана - Черно море 16.00
Ботев Враца - Пирин Бл 16.00
Черноморец Бч - Славия Сф 16.00
Литекс - Витоша Бист 20.00 Диема спорт
21.09 /четвъртък/
Оборище Пан. - Лудогорец 16.00
Марица - Локомотив Пд 16.00
Локомотив ГО - Ботев Пд 20.00 Диема спорт
X кръг
22.09 /петък/
Берое - Левски 17.30 Диема спорт
ЦСКА -София - Дунав 20.00 Диема спорт
23.09 /събота/
Славия - Витоша 15.30 Диема
Черно море - Етър 20.00 Диема спорт
24.09 /неделя/
Ботев Пд - Локомотив Пд 17.30 Диема спорт
Септември - Лудогорец 20.00 Диема спорт
25.09/понеделник/
Пирин - Верея 20.00 Диема спорт
XI кръг
29.09 /петък/
Локомотив Пд - Септември 17.30 Диема спорт
Верея - Славия 20.00 Диема спорт
30.09 /събота/
Етър - ЦСКА-София 14.45 Диема спорт
Витоша - Ботев Пд 17.45 Диема
Дунав - Пирин 20.00 Диема спорт
01.10 /неделя/
Левски - Черно море 17.30 Диема спорт
Лудогорец - Берое 20.00 Диема спорт
Отложена среща от IV - ти кръг
12.10 /четвъртък/
Ботев Пд - Септември Сф 20.00 Диема спорт
XII кръг
13.10 /петък/
Берое - Локомотив Пд 20.00 Диема спорт
14.10 /събота/
Славия - Дунав 15.30 Диема
Черно море - Лудогорец 20.00 Диема спорт
15.10 /неделя/
Етър - Левски 17.30 Диема спорт
ЦСКА-София - Пирин 20.00 Диема спорт
16.10/понеделник/
Септември - Витоша 17.30 Диема спорт
Ботев Пд - Верея 20.00 Диема спорт
Приема предложената програма от 7-ми до 11-ти кръг на Втора лига както следва:
Втора лига
м.Септември
VII кръг
09.09 /събота/
Оборище Пан. - Поморие 17.00
Ботев Гълъбово - Царско село 17.00
Монтана - Несебър 17.00
Локомотив Сф - Нефтохимик Бс 17.00
Созопол - Струмска слава 18.00
10.09 /неделя/
Лудогорец ІІ - Локомотив ГО 17.00
11.09 /понеделник/
Ботев Вр - Литекс 17.00 Диема спорт
Марица Пд - Черноморец Балч 17.00
VIII кръг
15.09 /петък/
Струмска слава - Нефтохимик Бс 17.00
Несебър - Марица Пд 17.00
Созопол - Ботев Гълъбово 18.00
16.09 /събота/
Поморие - Монтана 17.00
Черноморец Балч - Локомотив Сф 17.00
Царско село - Лудогорец ІІ 17.00
Локомотив ГО - Ботев Вр 18.00
Литекс - Оборище Пан. 18.00
IX кръг
24.09 /неделя/
Ботев Гълъбово - Струмска слава 17.00
Монтана - Литекс 17.00
Локомотив Сф - Несебър 17.00
Нефтохимик Бс - Черноморец Балч 17.00
25.09 /понеделник/
Ботев Вр - Царско село 17.00 Диема спорт
Лудогорец ІІ - Созопол 17.00
Марица Пд - Поморие 17.00
Оборище Пан. - Локомотив ГО 17.00
X кръг
29.09/петък/
Ботев Гълъбово - Лудогорец ІІ 17.00
30.09 /събота/
Струмска слава - Черноморец Балч 17.00
Несебър - Нефтохимик Бс 17.00
Литекс - Марица Пд 18.00
01.10 /неделя/
Царско село - Оборище Пан. 16.00
Локомотив ГО - Монтана 17.00
Созопол - Ботев Вр 17.00
02.10 /понеделник/
Поморие - Локомотив Сф 20.00 Диема спорт
XI кръг
13.10 /петък/
Марица Пд - Локомотив ГО 16.00
Монтана - Царско село 16.00 Диема спорт
14.10 /събота/
Ботев Вр - Ботев Гълъбово 16.00
Оборище Пан. - Созопол 16.00
Локомотив Сф - Литекс 16.00
Нефтохимик Бс - Поморие 16.00
Черноморец Балч - Несебър 16.00
15.10 /неделя/
Лудогорец ІІ - Струмска слава 16.00
БФС си запазва правото на промени в програмата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|
Прогнозирай
Чехия U21
05.09
Беларус U21
Отвори мача,
виж прогнозите