Три дни празник на риболова в Пловдив с рекорден за България награден фонд

© Plovdiv24.bg Гребната база в Пловдив ще бъде домакин на грандиозен 3-дневен празник на риболова, научи Plovdiv24.bg. Турнирът ще се проведе на 18, 19 и 20 август и ще бъде с най-големия награден фонд до момента в България - 12 000 лева в предметни награди!

Празникът на риболова The Lord of the Rod се организира от спортни клубове "Вижън" и "Дренан", с любезното съдействие на Българската федерация по риболовни спортове.

Ще има две отделни независими състезания на фидер и на плувка в отбори по двама човека, по правилата на ФИПС. Таксата за участие за отбор е 240 лева, а при записването си отборите участват в томбола за предметни награди на стойност 100 лв.

Захранки с fishmeal са разрешени, а вердевасът и фуилът са забранени, уточниха организаторите. При предварителна заявка ще бъдат осигурени захранки, бели и цветни червеи на много ниски цени.

Петък е ден за тренировка, а състезанието ще се проведе през уикенда на 19 и 20 август. Всички, класирали се на челните места в двете категории, ще получат много предметни награди, научи още Plovdiv24.bg.