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Ето я пълната програма за есенния полусезон, градското дерби първо в Коматево
12:20 / 22.06.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Вече е ясна пълната програма на Първа лига за есенния дял от първенството в Първа лига. Най-интересният мач за пловдивчани - градското дерби между Ботев и Локо, е в 10-ия кръг.

Първият сблъсък ще е в Коматево, а през пролетния сезон "смърфовете" ще приемат съперника си на Лаута.

I кръг

Славия (София) - ЦСКА (София)                        
Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград)                     
Септември (София) - Дунав (Русе)                     
Берое (Стара Загора) - Верея (Стара Загора)               
Черно море (Варна) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)     
Етър (Велико Търново) - Локомотив (Пловдив)       
Левски (София) - Лудогорец (Разград)                 

                           II кръг
 
ЦСКА (София) - Лудогорец (Разград)                  
Локомотив (Пловдив) - Левски (София)                
Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново)          
Верея (Стара Загора) - Черно море (Варна)                
Дунав (Русе) - Берое (Стара Загора)                  
Пирин (Благоевград) - Септември (София)                   
Славия (София) - Ботев (Пловдив)                       

                           III кръг

Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)                            
Септември (София) - Славия (София)          
Берое (Стара Загора) - Пирин (Благоевград)        
Черно море (Варна) - Дунав (Русе)              
Етър (Велико Търново) - Верея (Стара Загора)          
Левски (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)      
Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) 

                           IV кръг

ЦСКА (София) - Локомотив (Пловдив)                     
Витоша (Бистрица) - Лудогорец (Разград)             
Верея (Стара Загора) - Левски (София)                      
Дунав (Русе) - Етър (Велико Търново)        
Пирин (Благоевград) - Черно море (Варна)              
Славия (София) - Берое (Стара Загора)          
Ботев (Пловдив) - Септември (София)                         

                           V кръг

Септември (София) - ЦСКА (София)                      
Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)                
Черно море (Варна) - Славия (София)        
Етър (Велико Търново) - Пирин (Благоевград)
Левски (София) - Дунав (Русе)                          
Лудогорец (Разград) - Верея (Стара Загора)
Локомотив (Пловдив) - Витоша (Бистрица)            

                           VI кръг

ЦСКА (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)      
Верея (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив)       
Дунав (Русе) - Лудогорец (Разград)            
Пирин (Благоевград) - Левски (София)                      
Славия (София) - Етър (Велико Търново)
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)                      
Септември (София) - Берое (Стара Загора)             

                           VII кръг

Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София)                       
Черно море (Варна) - Септември (София)                   
Етър (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)                
Левски (София) - Славия (София)                       
Лудогорец (Разград) - Пирин (Благоевград)       
Локомотив (Пловдив) - Дунав  (Русе)             
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Верея (Стара Загора)   

                           VIII кръг

ЦСКА (София) - Верея (Стара Загора)                      
Дунав (Русе) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 
Пирин (Благоевград) - Локомотив (Пловдив)        
Славия (София) - Лудогорец (Разград)        
Ботев (Пловдив) - Левски (София)                          
Септември (София) - Етър (Велико Търново)
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна)        

                           IX кръг

Черно море (Варна) - ЦСКА (София)                      
Етър (Велико Търново) - Берое (Стара Загора)        
Левски (София) - Септември (София)                       
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)              
Локомотив (Пловдив) - Славия  (София)           
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Пирин (Благоевград)   
Верея (Стара Загора) - Дунав (Русе)               

                           X кръг
 
ЦСКА (София) - Дунав (Русе)                         
Пирин (Благоевград) - Верея (Стара Загора)                
Славия (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)     
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)               
Септември (София) - Лудогорец (Разград)              
Берое (Стара Загора) - Левски (София)                     
Черно море (Варна) - Етър (Велико Търново)             

                           XI кръг

Етър (Велико Търново) - ЦСКА (София)           
Левски (София) - Черно море (Варна)                    
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)  
Локомотив (Пловдив) - Септември (София)    
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ботев (Пловдив)
Верея (Стара Загора) - Славия (София)                
Дунав (Русе) - Пирин (Благоевград)                  

                           XII кръг

ЦСКА (София) - Пирин (Благоевград)                        
Славия (София) - Дунав (Русе)                 
Ботев (Пловдив) - Верея (Стара Загора)                    
Септември (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив)          
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)              
Етър (Велико Търново) - Левски (София)                  

                           XIII кръг

Левски (София) - ЦСКА (София)                      
Лудогорец (Разград) - Етър (Велико Търново)  
Локомотив  (Пловдив) - Черно море (Варна)            
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Берое (Стара Загора)
Верея (Стара Загора) - Септември (София)                    
Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив)                         
Пирин (Благоевград) - Славия (София)

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