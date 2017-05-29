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|Ето я пълната програма за есенния полусезон, градското дерби първо в Коматево
Вече е ясна пълната програма на Първа лига за есенния дял от първенството в Първа лига. Най-интересният мач за пловдивчани - градското дерби между Ботев и Локо, е в 10-ия кръг.
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Първият сблъсък ще е в Коматево, а през пролетния сезон "смърфовете" ще приемат съперника си на Лаута.
I кръг
Славия (София) - ЦСКА (София)
Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград)
Септември (София) - Дунав (Русе)
Берое (Стара Загора) - Верея (Стара Загора)
Черно море (Варна) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Етър (Велико Търново) - Локомотив (Пловдив)
Левски (София) - Лудогорец (Разград)
II кръг
ЦСКА (София) - Лудогорец (Разград)
Локомотив (Пловдив) - Левски (София)
Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново)
Верея (Стара Загора) - Черно море (Варна)
Дунав (Русе) - Берое (Стара Загора)
Пирин (Благоевград) - Септември (София)
Славия (София) - Ботев (Пловдив)
III кръг
Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)
Септември (София) - Славия (София)
Берое (Стара Загора) - Пирин (Благоевград)
Черно море (Варна) - Дунав (Русе)
Етър (Велико Търново) - Верея (Стара Загора)
Левски (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив)
IV кръг
ЦСКА (София) - Локомотив (Пловдив)
Витоша (Бистрица) - Лудогорец (Разград)
Верея (Стара Загора) - Левски (София)
Дунав (Русе) - Етър (Велико Търново)
Пирин (Благоевград) - Черно море (Варна)
Славия (София) - Берое (Стара Загора)
Ботев (Пловдив) - Септември (София)
V кръг
Септември (София) - ЦСКА (София)
Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)
Черно море (Варна) - Славия (София)
Етър (Велико Търново) - Пирин (Благоевград)
Левски (София) - Дунав (Русе)
Лудогорец (Разград) - Верея (Стара Загора)
Локомотив (Пловдив) - Витоша (Бистрица)
VI кръг
ЦСКА (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Верея (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив)
Дунав (Русе) - Лудогорец (Разград)
Пирин (Благоевград) - Левски (София)
Славия (София) - Етър (Велико Търново)
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)
Септември (София) - Берое (Стара Загора)
VII кръг
Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София)
Черно море (Варна) - Септември (София)
Етър (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)
Левски (София) - Славия (София)
Лудогорец (Разград) - Пирин (Благоевград)
Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Верея (Стара Загора)
VIII кръг
ЦСКА (София) - Верея (Стара Загора)
Дунав (Русе) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Пирин (Благоевград) - Локомотив (Пловдив)
Славия (София) - Лудогорец (Разград)
Ботев (Пловдив) - Левски (София)
Септември (София) - Етър (Велико Търново)
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна)
IX кръг
Черно море (Варна) - ЦСКА (София)
Етър (Велико Търново) - Берое (Стара Загора)
Левски (София) - Септември (София)
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)
Локомотив (Пловдив) - Славия (София)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Пирин (Благоевград)
Верея (Стара Загора) - Дунав (Русе)
X кръг
ЦСКА (София) - Дунав (Русе)
Пирин (Благоевград) - Верея (Стара Загора)
Славия (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)
Септември (София) - Лудогорец (Разград)
Берое (Стара Загора) - Левски (София)
Черно море (Варна) - Етър (Велико Търново)
XI кръг
Етър (Велико Търново) - ЦСКА (София)
Левски (София) - Черно море (Варна)
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)
Локомотив (Пловдив) - Септември (София)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ботев (Пловдив)
Верея (Стара Загора) - Славия (София)
Дунав (Русе) - Пирин (Благоевград)
XII кръг
ЦСКА (София) - Пирин (Благоевград)
Славия (София) - Дунав (Русе)
Ботев (Пловдив) - Верея (Стара Загора)
Септември (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив)
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)
Етър (Велико Търново) - Левски (София)
XIII кръг
Левски (София) - ЦСКА (София)
Лудогорец (Разград) - Етър (Велико Търново)
Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Берое (Стара Загора)
Верея (Стара Загора) - Септември (София)
Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив)
Пирин (Благоевград) - Славия (София)
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