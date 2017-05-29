Ето я пълната програма за есенния полусезон, градското дерби първо в Коматево

© Plovdiv24.bg Вече е ясна пълната програма на Първа лига за есенния дял от първенството в Първа лига. Най-интересният мач за пловдивчани - градското дерби между Ботев и Локо, е в 10-ия кръг.



Първият сблъсък ще е в Коматево, а през пролетния сезон "смърфовете" ще приемат съперника си на Лаута. I кръг



Славия (София) - ЦСКА (София)

Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград)

Септември (София) - Дунав (Русе)

Берое (Стара Загора) - Верея (Стара Загора)

Черно море (Варна) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Етър (Велико Търново) - Локомотив (Пловдив)

Левски (София) - Лудогорец (Разград)



II кръг



ЦСКА (София) - Лудогорец (Разград)

Локомотив (Пловдив) - Левски (София)

Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново)

Верея (Стара Загора) - Черно море (Варна)

Дунав (Русе) - Берое (Стара Загора)

Пирин (Благоевград) - Септември (София)

Славия (София) - Ботев (Пловдив)



III кръг



Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Славия (София)

Берое (Стара Загора) - Пирин (Благоевград)

Черно море (Варна) - Дунав (Русе)

Етър (Велико Търново) - Верея (Стара Загора)

Левски (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив)



IV кръг



ЦСКА (София) - Локомотив (Пловдив)

Витоша (Бистрица) - Лудогорец (Разград)

Верея (Стара Загора) - Левски (София)

Дунав (Русе) - Етър (Велико Търново)

Пирин (Благоевград) - Черно море (Варна)

Славия (София) - Берое (Стара Загора)

Ботев (Пловдив) - Септември (София)



V кръг



Септември (София) - ЦСКА (София)

Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)

Черно море (Варна) - Славия (София)

Етър (Велико Търново) - Пирин (Благоевград)

Левски (София) - Дунав (Русе)

Лудогорец (Разград) - Верея (Стара Загора)

Локомотив (Пловдив) - Витоша (Бистрица)



VI кръг



ЦСКА (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Верея (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив)

Дунав (Русе) - Лудогорец (Разград)

Пирин (Благоевград) - Левски (София)

Славия (София) - Етър (Велико Търново)

Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)

Септември (София) - Берое (Стара Загора)



VII кръг



Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София)

Черно море (Варна) - Септември (София)

Етър (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)

Левски (София) - Славия (София)

Лудогорец (Разград) - Пирин (Благоевград)

Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе)

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Верея (Стара Загора)



VIII кръг



ЦСКА (София) - Верея (Стара Загора)

Дунав (Русе) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Пирин (Благоевград) - Локомотив (Пловдив)

Славия (София) - Лудогорец (Разград)

Ботев (Пловдив) - Левски (София)

Септември (София) - Етър (Велико Търново)

Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна)



IX кръг



Черно море (Варна) - ЦСКА (София)

Етър (Велико Търново) - Берое (Стара Загора)

Левски (София) - Септември (София)

Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)

Локомотив (Пловдив) - Славия (София)

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Пирин (Благоевград)

Верея (Стара Загора) - Дунав (Русе)



X кръг



ЦСКА (София) - Дунав (Русе)

Пирин (Благоевград) - Верея (Стара Загора)

Славия (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

Септември (София) - Лудогорец (Разград)

Берое (Стара Загора) - Левски (София)

Черно море (Варна) - Етър (Велико Търново)



XI кръг



Етър (Велико Търново) - ЦСКА (София)

Левски (София) - Черно море (Варна)

Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)

Локомотив (Пловдив) - Септември (София)

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ботев (Пловдив)

Верея (Стара Загора) - Славия (София)

Дунав (Русе) - Пирин (Благоевград)



XII кръг



ЦСКА (София) - Пирин (Благоевград)

Славия (София) - Дунав (Русе)

Ботев (Пловдив) - Верея (Стара Загора)

Септември (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив)

Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

Етър (Велико Търново) - Левски (София)



XIII кръг



Левски (София) - ЦСКА (София)

Лудогорец (Разград) - Етър (Велико Търново)

Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна)

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Берое (Стара Загора)

Верея (Стара Загора) - Септември (София)

Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив)

Пирин (Благоевград) - Славия (София)