Освободен от Ботев донесе успех на България

© Младежкият национален отбор на България до 21 години победи Грузия с 1:0 в контрола, която се игра на базата в Бояна.

Единственото попадение в двубоя реализира в 74-ата минута влезлият като резерва Владимир Айтов . Пловдивчанинът, който преди две години бе освободен от Ботев (Пд), довкара топката с тяло в мрежата, след като преди това кълбото бе рикоширало в напречната греда. Спарингът бе част от подготовката на възпитаниците на Тони Здравков - Сухия за евроквалификациите през септември.



Съставът на България U21 Вратари: Михаил Михайлов ("Берое"), Християн Василев ("Витоша" Бистрица);



Защитници: Кристиан Димитров ("Ботев" Пд), Венцислав Керчев ("Локомотив" ГО), Мартин Костадинов ("Черно море"), Стойчо Атанасов (ЦСКА-София), Галин Ташев ("Етър", Велико Търново), Преслав Миленов Петров ("Лудогорец"); Мики Орачев ("Локомотив" Сф);



Полузащитници и нападатели: Денислав Александров ("Лудогорец"), Владимир Айтов ("Оборище" Панагюрище"), Антонио Георгиев ("Лудогорец"), Серкан Юсеин ("Ботев" Пд), Чавдар Ивайлов ("Етър", Велико Търново), Антонио Вутов ("Ботев" Пд), Николай Тодоров ("Хартс", Шотландия), Кристиян Пешов ("Созопол"), Кирил Грозданов ("Пирин", Благоевград);