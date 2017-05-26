Ето всички възможни съперници на Ботев в Лига Европа

© Plovdiv24.bg Станаха ясни всички възможни съперници на Левски, Ботев (Пловдив) и Дунав в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Ботев и Левски ще са поставени, докато съставът от Русе ще бъде непоставен.

Ботев е с най-високия коефициент - 4.675, докато Левски е с 4.425, а Дунав приема коефициента на България, който е 3,175, съобщава Спортал. Жребият ще се тегли на 19 юни, а първите мачове ще са на 29 юни.

Евентуалните съперници на Левски и Ботев от урната на непоставените: Широки брег (Босна и Херцеговина), Фола Еш (Естония), Диферданж (Люксембург), Шкендия (Македония), Горица (Словения), Сутиеска (Черна гора), Пюник (Армения), Партизан Тирана (Албания), Младост Лучани (Сърбия), Шамрок Роувърс (Ейре), Флора Талин (Естония), Чихура (Грузия), Линкълн (Гибралтар), Йелгава (Латвия), СЯК (Финландия), Корк Сити (Ейре), Зета (Черна гора), Б36 Торшаван (Фарьорски острови), Ружемберок (Словакия), Дери Сити (Ейре), Лепая (Латвия), Заря Балти (Молдова), ВПС (Финландия), Валур (Исландия), Вашаш (Унгария), Тирана (Албания), Атлантас (Литва), Судува (Литва), Гандзасар (Армения), Тре Пене (Сан Марино), Бала Таун (Уелс), Динамо Батуми (Грузия), НСИ Рунавик (Фарьорски острови), Балзан (Малта), Конас (Уелс), Бангор Сити (Уелс), Санта Колома (Андора), Прогрес (Люксембург), Пелистер (Македония), Фологре (Сан Марино), Флориана (Малта), Коулрейн (Северна Ирландия), Балимена (Северна Ирландия), Клаксвик (Фарьорски острови), Сейнт Йосиф (Гибралтар), Прищина (Косово)



Евентуалните съперници на Дунав от урната на поставените:



Макаби Тел Авив (Израел), Мидтиланд (Дания), Динамо Минск (Беларус), Лех Познан (Полша), ХИК Хелзинки (Финландия), АИК (Швеция), Войводина (Сърбия), Видеотон (Унгария), АЕЛ Лимасол (Кипър), Шахтьор Солигорск (Беларус), Слован Братислава (Словакия), Цървена Звезда (Сърбия), Тренчин (Словакия), Шкендербеу (Албания), Райндорф Алтах (Австрия), Сейн Джонсън (Шотландия), АЕК Ларнака (Кипър), Интер Баку (Азербайджан), Бейтар Йерусалим (Израел), Вентспилс (Латвия), Оде Гренланд (Норвегия), Кайрат (Казахстан), Осиек (Хърватия), Сараево (Босна и Херцеговина), КР Рейкявик (Исландия), Норкьопинг (Норвегия), Милсами (Молдова), Лингби (Дания), Калю (Естония), Железничар Сараево (Босна и Херцеговина), Олимпия Любляна (Словения), Валета (Малта), Ягелония (Полша), Стярнан (Исландия), Хаугесанд (Норвегия), Домжале (Словения), Ордабаси (Казахстан), Левадия Талин (Естония), Ференцварош (Унгария), Крусейдърс (Северна Ирландия), Работнички (Македония), Глазгоу Рейнджърс (Шотландия), Ширак (Армения), Дачия (Молдова), Младост Подгорица (Черна гора), Зира (Азербайджан), Иртиш (Казахстан).