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20 започнаха с Ботев, 11 ги няма
10:51 / 05.06.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
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Точно 20 футболисти започнаха днес предсезонна подготовка с Ботев, предаде репортер на Plovdiv24.bg. От заниманието обаче поради различни причини отсъстваха 11 от основните играчи.

Това са младежките национали Серкан Юсеин, Кристиан Димитров и Антонио Вутов. Освен това липсваха вратарят Иван Чворович, Виктор Генев, Пламен Димов, Кристиан Добрев, Фелипе Бризола, Фернандо Виана, Яя Меледже и Омар Косоко.

Нямаше го и считаното за сигурно ново попълнение - полският вратар Даниел Кайзер.

Затова пък в групата беше новият бразилец Алваро Юлиано (на снимките и видеото с №11).

Ето всички футболисти, които тренираха днес в Коматево:

Вратари: Мартин Димитров, Стелиян Ангелов

Защитници: Атанас Ташолов, Атанас Пашалиев, Иван Василев, Лазар Марин, Цветомир Панов, Крум Стоянов, Георги Купенов, Радослав Терзиев

Халфове: Лъчезар Балтанов, Борис Тютюков, Тодор Неделев, Петър Чалъков, Милко Георгиев, Радослав Апостолов, Алваро Юлиано (нов)

Нападатели: Исмет Рамадан, Емил Камберов, Иван Кирев

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