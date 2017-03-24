20 започнаха с Ботев, 11 ги няма

|Точно 20 футболисти започнаха днес предсезонна подготовка с Ботев, предаде репортер на Plovdiv24.bg. От заниманието обаче поради различни причини отсъстваха 11 от основните играчи.
Това са младежките национали Серкан Юсеин, Кристиан Димитров и Антонио Вутов. Освен това липсваха вратарят Иван Чворович, Виктор Генев, Пламен Димов, Кристиан Добрев, Фелипе Бризола, Фернандо Виана, Яя Меледже и Омар Косоко.
Нямаше го и считаното за сигурно ново попълнение - полският вратар Даниел Кайзер.
Затова пък в групата беше новият бразилец Алваро Юлиано (на снимките и видеото с №11).
Ето всички футболисти, които тренираха днес в Коматево:
Вратари: Мартин Димитров, Стелиян Ангелов
Защитници: Атанас Ташолов, Атанас Пашалиев, Иван Василев, Лазар Марин, Цветомир Панов, Крум Стоянов, Георги Купенов, Радослав Терзиев
Халфове: Лъчезар Балтанов, Борис Тютюков, Тодор Неделев, Петър Чалъков, Милко Георгиев, Радослав Апостолов, Алваро Юлиано (нов)
Нападатели: Исмет Рамадан, Емил Камберов, Иван Кирев