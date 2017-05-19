Ясни са реферите за важните мачове на Локо и Ботев 13:27 / 18.05.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати © Plovdiv24.bg Ангел Баялцалиев (крайният вляво) ще ръководи мача между Локо и Черно море в неделя БФС обяви днес съдийските назначения за мачовете от 34-ия кръг в Първа лига - Първа шестица и втора осмица: 20 Май 2017 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК ЦСКА-София

ГС: Ангел Любенов Ангелов

АС: Иво Николаев Колев, Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров

ДАС: Георги Кънчев Димитров, Стефан Демирев Павлов

СН: Мартин Живков Богдев



21 Май 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Левски АД

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС: Петър Николов Джугански, Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов

ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Димитър Иванов Желязков

СН: Георги Генов Нарлев



21 Май 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Черно море

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС: Мартин Руменов Ангелов, Николай Тодоров Христов

4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев

ДАС: Валентин Георгиев Станчев, Иван Георгиев Пенчев

СН: Димитър Панайотов Костов



19 Май 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС: Диян Христов Вълков, Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов

ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Вангел Борисов Вангелов

СН: Илонка Миланова Джалева



20 Май 2017 г. Събота 17:30 ч.

ФК Верея - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Владимир Вълков Вълков

АС: Тони Бонев Пандарски, Йордан Петров Петров

4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев

ДАС: Георги Димитров Давидов, Георги Милков Гинчев

СН: Петър Стоянов Петров



22 Май 2017 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - Монтана

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Георги Йорданов Дойнов, Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев

ДАС: Никола Антонов Попов, Станислав Тошев Ставров

СН: Кольо Димитров Данев



22 Май 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Славия АД - ФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС: Мирослав Максимов Иванов, Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Георги Петров Георгиев

ДАС: Георги Николов Кабаков, Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Валери Николов Цветков Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

Свали на своя телефон: Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.Свали на своя телефон: Android или iOS



публикувай коментар

