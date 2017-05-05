Интересни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Николай Йорданов ще свири сблъсъка между Локо и Лудогорец на Лаута БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 31-ия кръг в Първа лига: 5 Май 2017 г. Петък 17:30 ч.

ФК Верея - ПФК Ботев АД

ГС: Станислав Тошев Ставров

АС: Георги Йорданов Дойнов, Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Румен Емилов Иванов

ДАС: Валентин Станчев Железов, Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Йордан Динков Сталев



5 Май 2017 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Славия АД - Монтана

ГС: Таско Цанчев Тасков

АС: Димитър Русенов Русев, Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Пламен Хинков Хинков

ДАС: Петър Стефанов Доровски, Никола Павлов Петров

СН: Евгени Тодоров Геров



5 Май 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС: Георги Пламенов Тодоров, Петър Николов Джугански

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев

ДАС: Никола Антонов Попов, Волен Валентинов Чинков

СН: Петър Стоянов Петров



6 Май 2017 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Йордан Петров Петров

ДАС: Мустафа Севди Шефкет, Валентин Георгиев Станчев

СН: Радан Василев Мирянов



6 Май 2017 г. Събота 20:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Берое ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков

АС: Мартин Емилов Венев, Георги Людмилов Калудов

4-ТИ: Драгомир Руменов Милев

ДАС: Владимир Вълков Вълков, Ангел Детелинов Баялцалиев

СН: Йордан Костадинов Иванов



7 Май 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Левски АД

ГС: Ангел Любенов Ангелов

АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Станимир Илков Илков

ДАС: Георги Димитров Давидов, Георги Милков Гинчев

СН: Мартин Живков Богдев



7 Май 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Дунав 2010

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов

ДАС: Ивайло Иванов Стоянов, Георги Юлиянов Иванов

СН: Константин Делов Писков