Интересни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев

БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 31-ия кръг в Първа лига:
© Plovdiv24.bg
|Николай Йорданов ще свири сблъсъка между Локо и Лудогорец на Лаута
5 Май 2017 г. Петък 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Ботев АД
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС: Георги Йорданов Дойнов, Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Румен Емилов Иванов
ДАС: Валентин Станчев Железов, Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Динков Сталев
5 Май 2017 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Славия АД - Монтана
ГС: Таско Цанчев Тасков
АС: Димитър Русенов Русев, Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков
ДАС: Петър Стефанов Доровски, Никола Павлов Петров
СН: Евгени Тодоров Геров
5 Май 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС: Георги Пламенов Тодоров, Петър Николов Джугански
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев
ДАС: Никола Антонов Попов, Волен Валентинов Чинков
СН: Петър Стоянов Петров
6 Май 2017 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Йордан Петров Петров
ДАС: Мустафа Севди Шефкет, Валентин Георгиев Станчев
СН: Радан Василев Мирянов
6 Май 2017 г. Събота 20:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков
АС: Мартин Емилов Венев, Георги Людмилов Калудов
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Ангел Детелинов Баялцалиев
СН: Йордан Костадинов Иванов
7 Май 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски АД
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Станимир Илков Илков
ДАС: Георги Димитров Давидов, Георги Милков Гинчев
СН: Мартин Живков Богдев
7 Май 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Дунав 2010
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов
ДАС: Ивайло Иванов Стоянов, Георги Юлиянов Иванов
СН: Константин Делов Писков